Puedes pedir 5 ayudas al SEPE si te has quedado sin paro: mira bien si te afecta

Para todas aquellas personas que se han quedado sin paro, el SEPE ha lanzado un total de 5 ayudas que pueden ayudar a la persona a sobrevivir en estos tiempos complicados. Con los servicios básicos y los alimentos por las nubes, toda ayuda es poca para una población vulnerable que necesita toda la atención posible para volver al mercado laboral, mientras sigue manteniendo a su familia. Si te encuentras pasando una mala racha, has acabado con el paro y aún no has encontrado trabajo, toma nota de estas 5 ayudas del SEPE.

SEPE: Puedes pedir estas 5 ayudas si te has quedado sin paro

Subsidio por insuficiencia de cotización: es el que puedes pedir en caso de no haber cotizado lo suficiente para cobrar paro o ya has agotado el que tenías y no te ha dado tiempo a volver a acumular más. Los ingresos de la persona no deben superar el 75% del SMI para poder recibir esta ayuda.

Renta Activa de Reinserción: la persona interesada recibirá 480 euros como mínimo durante 11 meses, puede renovar esta renta hasta en 3 ocasiones. Es decir, podrá alargar el cobre durante 33 meses. Se debe ser mayor de 45 años y estar como demandante de empleo durante 12 meses sin haber recibido ofertas o encontrado trabajo. Tiene preferencia las personas con una discapacidad igual o superior al 33%.

Los mayores de 52 años reciben una ayuda de 480 euros ya que son un sector vulnerable a la hora de volver a encontrar trabajo. Puede llegar hasta la edad de jubilación, dependiendo del tiempo cotizado hasta la fecha. Se considera que son personas vulnerables, al faltar poco para la jubilación.

Mayores de 45 años sin cargas familiares también cobrarán una ayuda. Tienen que haber cotizado un mínimo de 3 meses y demostrar que no llegan al 75% del SMI en su renta.

Por último, hay una ayuda familiar para aquellos que tengan personas a su cargo, ya sean niños o mayores. Se cobra desde 480 euros y puede renovarse cada 3 meses, dependiendo de la situación de aquella persona que cobra ese dinero hasta 30 meses. Siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos.

Ante cualquier duda, los empleados del SEPE están trabajando para ayudar a los usuarios, se puede concertar una cita y analizar la situación para entrar dentro de la mejor ayuda posible.