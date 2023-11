Gubel, la firma controlada por la empresaria Helena Revoredo, quien es la accionista mayoritaria y presidente de Prosegur, ha comunicado oficialmente el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) voluntaria para adquirir hasta un 15% del capital social de la compañía de seguridad, por un valor máximo de 149,6 millones de euros. Esta información fue presentada por Prosegur ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

Helena Revoredo, a través de Gubel y su filial Prorevosa, es propietaria directa e indirecta del 59,899% del capital social de Prosegur y del 61,445% de sus derechos de voto (excluyendo las acciones en autocartera). En caso de que la OPA tenga éxito, su participación en la compañía de seguridad se elevaría al 75%.

La oferta está dirigida a todos los poseedores de acciones de Prosegur y contempla la adquisición de hasta 81.754.030 acciones a un precio de 1,83 euros por título en efectivo. Este precio representa una prima del 27,4% sobre el cierre de las acciones de Prosegur el día anterior (1,43 euros) y del 28,55% sobre el precio medio ponderado de 1,424 euros por acción durante el último mes, según informa EuropaPress.

Las acciones de Prosegur en posesión de Gubel, que representan el 59,899% de su capital social (326.468.224 acciones), quedarán inmovilizadas hasta la conclusión de la OPA.

La OPA se lleva a cabo exclusivamente en el mercado español, donde cotizan las acciones de Prosegur, pero está abierta a todos los accionistas, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia.

Gubel ha afirmado que «tiene comprometida financiación suficiente para obtener los fondos necesarios para atender la contraprestación total de la oferta», y esta estará respaldada por un aval bancario.

La OPA no está sujeta a ninguna condición, por lo que será válida independientemente del número de acciones que la acepten. En su anuncio previo a la OPA, Gubel ha declarado que esta oferta no implica una concentración económica y, por lo tanto, no está sujeta a notificación, autorización o aprobación previa o posterior por parte de las autoridades competentes, ya sean europeas o españolas.