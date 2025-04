Probé el colchón ÅNNELAND de IKEA y no pienso volver a dormir en otro: «No me lo esperaba»

Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Y, sin embargo, cuántas veces damos por hecho que descansar medianamente bien ya es suficiente. Hasta que pruebas un colchón como el ÅNNELAND de IKEA y descubres que no, que había otra forma de dormir mucho mejor y más profunda. En mi caso, confieso que fue una compra por curiosidad y hoy no tengo dudas: no quiero volver a dormir en otro colchón. ¿Pero qué tiene este colchón y por qué está convenciendo a tanta gente?.

Lo primero que hay que destacar del colchón ÅNNELAND de IKEA es que no se limita a ser otro colchón cómodo. Va un paso más allá gracias a su estructura híbrida que yo al probarlo no me esperaba para nada. Se trata de una combinación inteligente de espumas de alta calidad y muelles embolsados. ¿Qué significa esto? Que mientras una parte del colchón se encarga de ofrecer un apoyo firme y uniforme, otra se adapta suavemente al cuerpo, aliviando presión en los puntos más delicados, como la columna o las caderas. Y no lo hace con una única capa genérica. Según explica IKEA está diseñado con cinco zonas de confort diferenciadas, que se ajustan especialmente a hombros y caderas. Esta distribución favorece una correcta alineación de la columna vertebral durante toda la noche. No es casualidad entonces que notara la diferencia desde el primer descanso: se trata de un diseño pensado para cuidar realmente el cuerpo mientras duerme.

El mejor colchón de IKEA

Una de las cosas que más cuesta encontrar en un colchón es ese punto medio entre firmeza y suavidad. Demasiado duro y no hay quien aguante la noche; demasiado blando y te despiertas con dolor de espalda. El colchón ÅNNELAND de IKEA, resuelve este dilema con una capa superior de espuma de alta resiliencia (HR) que proporciona el soporte firme necesario, mientras que justo debajo, una capa de espuma viscoelástica se encarga de absorber la presión en articulaciones y columna.

Además, los muelles ensacados actúan de forma individual, lo que se traduce en una mayor independencia que tampoco esperaba. Poco importa si tu pareja da vueltas toda la noche, mientras tú te quedas quieta. No notas para nada ese movimiento y puedes descansar sin problema.

El diseño más práctico de todos

IKEA sabe que un buen diseño también es práctico, de modo que aunque tampoco lo esperaba, es destacable el que si lo compras online, verás como te llega enrollado, lo que facilita enormemente su transporte. Sólo tienes que dejarlo reposar una vez abierto, y en 72 horas recupera su forma original.

Otro punto fuerte es su funda desmontable y lavable a máquina, dividida en dos partes para que quepa en cualquier lavadora. El tejido es suave, elástico y acolchado, lo que suma aún más al confort general. Porque un colchón no solo tiene que ser bueno por dentro, también debe ser agradable al tacto.

Y si alguien se pregunta por el olor al desembalarlo: sí, al principio desprende ese típico aroma a nuevo. Pero IKEA lo deja claro: no es tóxico, y desaparece en unos días. Un pequeño detalle que vale la pena tener en cuenta. Además si ventilas y pasas el aspirador por el colchón, el olor desaparece antes.

Precio, garantía y sensaciones

Durante el mes de abril, el colchón ÅNNELAND de 160×200 cm tiene un precio rebajado de 459 euros (antes 499 €), lo que lo coloca en una excelente relación calidad-precio, sobre todo teniendo en cuenta que incluye 10 años de garantía.

Pero lo más relevante no es lo que te llevas, sino lo que te llevas: un colchón de 24 cm de grosor, con materiales certificados, espumas adaptativas, muelles embolsados y diseño ergonómico. Un producto pensado para durar, con materiales como poliuretano de distintas densidades, poliéster reciclado y estructura de acero en los muelles, que cumple con normas europeas tanto de durabilidad como de inflamabilidad.

¿Qué somier le va mejor y cómo mantenerlo?

IKEA recomienda usarlo con una base de cama de láminas, que complementa el sistema híbrido del colchón sin interferir en la adaptabilidad de los muelles embolsados. En cuanto al mantenimiento, lo esencial es lavar la funda a 60 ºC, cerrar bien las cremalleras y no utilizar lejía ni secadora. Dejarla secar al aire es suficiente.

Un buen aliado puede ser también un protector de colchón para alargar su vida útil y una almohada adecuada a tu postura al dormir, porque al final todo suma en la experiencia de descanso.

Dormir bien no debería depender de la suerte, ni del precio más alto, ni del colchón de moda en redes sociales. A veces, basta con encontrar un producto como el ÅNNELAND de IKEA, que sin promesas grandilocuentes ofrece lo que de verdad importa: firmeza donde se necesita, suavidad donde se agradece, materiales pensados para durar y una experiencia de descanso que transforma el día a día.

Después de probarlo, no es exagerado decir que muchos no querrán volver atrás. Porque cuando el cuerpo descansa de verdad, se nota en todo.