El presidente de la CNMV constata una obviedad para apoyar al Gobierno contra Ferrovial

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha dicho este miércoles que las empresas españolas pueden salir a cotizar a otros mercados como el de Estados Unidos sin necesidad de trasladar su sede como ha anunciado Ferrovial. El responsable del organismo ha añadido que numerosas empresas españolas cotizan o han cotizado en otros mercados mediante certificados bancarios (ADR) o «listing» de un porcentaje de acciones.

Tras dejar claro que a la CNMV no le compete hablar sobre las sedes sociales que elijan las empresas españolas sino sobre el funcionamiento de los mercados y la cotización de las acciones, ha defendido que el mercado de capitales europeo está muy integrado y con una elevada apertura internacional.

Sin embargo, ha señalado que tanto Bolsas y Mercados Españoles (BME) como la propia CNMV están analizando si puede haber limitaciones al uso de «listing» desde España a EEUU en la forma en que se representan los valores y en los mecanismos de registro de los mismos. En cuanto a la primera cuestión, ha recordado que «hace años que los valores nacen ya en un entorno 100% digital», frente a otros mercados que conservan papel, pero ha admitido que aún no se puede afirmar con rotundidad si hay o no alguna limitación al respecto.

Y en cuanto a los mecanismos de registro, ha dicho que «es posible que la conexión del sistema español y estadounidense de forma más directa que lo que suponen hoy por hoy los ADR requiera algunos ajustes, no necesariamente legislativos, para definir los mecanismos de transferencia de los valores que puedan cotizar en EEUU». «Aún no hemos definido el alcance exacto que podrían tener dichos ajustes, pero es importante señalar que a día de hoy no hemos recibido consultas de emisores españoles sobre la posibilidad de hacer un «listing» para cotizar en EEUU. sin dejar de hacerlo en España».

«Y eso que la Ley del Mercado de Valores que lleva en consulta pública nada menos que desde mayo, hubiera sido una ocasión fantástica, porque si el asunto es realmente tan importante para las empresas» lo hubiéramos hecho con el rigor necesario y consultando con EEUU», ha añadido. En definitiva, Buenaventura ha dejado claro que el mercado de valores «está llamado a tener un importante papel en la financiación de las empresas españolas y de la economía española si conseguimos potenciarlo para complementar el monocultivo de la financiación bancaria que tantas empresas han mantenido hasta hace poco».

En la CNMV «no miramos la nacionalidad ni el pasaporte ni el lugar donde tienen su sede social los emisores, solo nos fijamos en que cumplan las normas», y esto es así tanto para empresas extranjeras que quieran cotizar en España como para compañías españolas que deseen cotizar en el extranjero. Según ha recordado, en el mercado español hay actualmente 11 empresas cotizadas que no son españolas y han decidido cotizar aquí y hay tres infraestructuras de registro de valores europeas que tienen pasaporte para prestar sus servicios a inversores españoles.