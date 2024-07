El Banco de España y su renovación saltan de nuevo a la palestra, y quienes negocian los puestos de gobernador y subgobernador no quieren entrar en los «enredos ministeriales» de Pedro Sánchez. Las negociaciones llevan un camino de consenso, en el que la actual subgobernadora, Margarita Delgado, sería la nueva gobernadora del Banco de España. Montserrat Martínez Parera, actual vicepresidenta de la CNMV, y a quien este diario situaba como gobernadora -es el deseo real de Moncloa- se quedaría como subgobernadora.

En todo caso, esos son los dos grandes nombres que ahora barajan, pese a que se haya hablado de Paula Conthe, la actual responsable de la deuda pública, o de José Luis Escrivá, todavía ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La situación de Escrivá es muy compleja. Él mismo se ha postulado para el puesto en numerosas ocasiones, y Sánchez no se lo ha negado. De hecho, las filtraciones sobre su posible nombramiento son cantos que llegan desde ese entorno, y no tanto realidades que se estén manejando en el seno de la negociación. El propio presidente del Gobierno, de hecho, quiere que el nuevo gobernador sea mujer. La primera en serlo.

Escrivá y el ejemplo de Dolores Delgado

José Luis Escrivá ostenta cargo en activo como ministro, y más allá de su «condición de hombre», el problema en estas negociaciones reside en lo que mencionan como el «ejemplo Dolores Delgado», que pasó de ministra a fiscal sin solución de continuidad en un ejercicio muy poco ético y estético de ostentación de poder. Hasta los jueces han terminado por pronunciarse en contra, igual que muchos dentro del propio ministerio Fiscal.

Con ese ejemplo en la cabeza, Escrivá saltaría del ministerio a la dirección del Banco de España sin parón alguno y sin frenar su filiación política. «Se haría un Dolores Delgado», dicen fuentes de la negociación, y «eso no es algo que debamos permitir».

Una de las principales razones por las que el propio Pedro Sánchez no había respaldado la candidatura de Escrivá hasta ahora es que el Banco Central Europeo rechaza que un cargo político pase sin solución de continuidad a presidir un organismo independiente que depende del supervisor bancario europeo y no de los gobiernos nacionales.

Las prisas del BCE

Todas estas negociaciones, que se podían haber producido hace meses, y en las que los propios negociadores llevan tiempo afanados, tiene por objetivo intentar que el día 18 de julio ya haya un nuevo gobernador, o gobernadora, del Banco de España.

Esa fecha es clave, y es una de las líneas que había marcado como rojas el ministro de economía, Carlos Cuerpo. El 18 de julio hay reunión del Banco Central Europeo sobre la decisión de tipos de interés, y España no tendría voto si no envía a un gobernador que no esté en funciones.

Las dos candidatas

Las negociaciones están siendo «cordiales», nos aseguran, y «si no hubiera injerencias serían relativamente sencillas». Explican que los nombres que se barajan son perfiles «técnicos, prudentes y, en su mayoría, que conocen bien el Banco de España».

En ese sentido, Margarita Delgado está sorprendiendo estos últimos días a los populares, con un corte absolutamente institucional y cubriendo con mucha solvencia la ausencia de Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato venció el pasado mes de junio. Como subgobernadora, Delgado tiene hasta septiembre -que vence también su cargo- para demostrar que su trabajo al frente del Banco de España «elevará el prestigio del país dentro del Banco Central Europeo».

Por su parte, Montserrat Martínez conoce bien el Banco de España, pero también el sector bancario en general en España, para el que ha desempeñado distintas funciones. Además, tiene una buena relación con las instituciones europeas -presidenta del Comité de coordinación de sostenibilidad de la Autoridad Europea de Valores y Mercados-, y por supuesto el hecho de que fuera jefa de gabinete de Fernando Restoy cuando éste fue gobernador del Banco de España entre 2012 y 2017.

El Banco de España

El Banco de España tiene dos áreas principales: la de estudios económicos, muy prestigiosa y de la que proviene Hernández de Cos, y la de supervisión, que tiene menos importancia actualmente porque la responsabilidad sobre los grandes bancos españoles recae en el BCE desde 2014.

Lo que queda prácticamente descartado es que otros candidatos que aspiraban al cargo de gobernador, como el citado Fernando Restoy o Álvaro Ubide, puedan acceder a él.