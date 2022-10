El pequeño electrodoméstico que no faltará en tu bolso: es una auténtica revolución

Si eres amante de los «gadgets» y aparatos que nos facilitan la vida pero que además resultan del todo originales y sorprendentes, tenemos algo para ti que estamos seguros que te va a encantar. Un pequeño electrodoméstico que no faltará en tu bolso y que es una auténtica revolución que además seguro que va a encantar a aquellos que sean amantes del café.

La máquina de café portátil que está arrasando en Fnac

Para todas aquellas personas que no pueden vivir sin su café, Fnac tiene la solución perfecta. No siempre tenemos un bar cerca o no podemos salir de dónde estamos trabajando o estudiando. Por este motivo, la mini cafetera espresso que encontramos en las tiendas de Fnac se ha convertido en el pequeño electrodoméstico que todo el mundo quiere llevar encima.

En concreto, se trata de la Minipresso de Wacaco, una cafetera portátil que funciona con café molido y que ha sido diseñada para las personas que viajan mucho y desean tener siempre algo de café o también para cuando nos vamos de excursión o de acampada. Una cafetera de dimensiones reducidas ( 7.6 x 21.4 x 7.8 cm) que apenas pesa 360 gramos y que tiene un diseño que hace que sea perfecta para llevar dentro de cualquier bolso o mochila.

Es además muy fácil de usar. Sólo tienes que abrirla y llenar con agua el depósito adecuado para esta. Colocas encima el accesorio que tiene un filtro que tienes que llenar con el café molido y bombeas la cafetera manteniéndola en posición vertical . Debes sostener el cabezal de extracción sobre la taza e ir bombeando de modo que después de unas diez veces de bombeo verás como empieza a salir el café y además, un espresso con mucha crema. Luego de 40 o 50 bombeos más el café estará hecho.

Realmente te va a sorprender por lo intenso y bueno que está el café que sale de esta mini cafetera. Un espresso con cuerpo y aroma que vas a disfrutar allí donde te encuentres. Cada cafetera que hagas te dará para una taza de café solo o incluso dos si no te gusta el café muy fuerte.

Si deseas poder hacerte con la nueva Wacaco Minipresso está disponible en la sección de pequeños electrodomésticos de Fnac, así como en su tienda online y su precio es de 44,90 euros, aunque eso sí no olvides que para poder usarla correctamente deberás llevar también dentro de tu bolso o mochila un poco de café molido.