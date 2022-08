El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado de «esclavitud» la libertad de horarios comerciales para los trabajadores del sector del comercio que se da en Madrid. «En Madrid, esto que llaman libertad de horarios comerciales en el fondo es esclavitud para los trabajadores. Sabemos que en Madrid no habría ninguna necesidad de tener abiertos los comercios de la manera que están, no hay necesidad de que estén abiertos sábado y domingos hasta las 23.00 horas. Eso no es libertad, porque la libertad no puede ser lo que priva a los demás de tener la suya propia», ha asegurado Álvarez.

En ese aspecto, el secretario general de UGT ha hecho también una llamada de atención a los consumidores. «El que va a comprar tiene que pensar en la cajera y en el reponedor que está en el supermercado y que no puede hacer esa fiesta», ha asegurado, destacando que el comercio es uno de los sectores donde los «trabajadores tienen peores condiciones» laborales.

Esta reunión se enmarca en una semana en la que Pepe Álvarez tiene previsto reunirse con representantes sindicales de empresas ubicadas en diferentes comunidades autónomas y pertenecientes a distintos sectores para abordar las diferentes situaciones laborales.

Álvarez ha avanzado que tras esta primera reunión en Madrid, donde también se encontrará con el consejero delegado de El Árbol, Ricardo Álvarez, se desplazará a lo largo de la semana a diferentes ciudades como Málaga, Barcelona o Lleida, entre otras, para mantener encuentros con representantes de sectores como la hostelería, trabajadores que apagan incendios o temporeros.

«Es una semana que queremos dedicar a los trabajadores que están en peores condiciones en el país para conocer cuáles son sus demandas directamente», ha indicado. Respecto a la situación del comercio, el sindicalista ha abordado en el encuentro cuál ha sido el efecto de la reforma laboral en un sector, que sufre una «precariedad continúa». «La reforma laboral está teniendo efectos muy positivos en el punto de vista de la estabilización de los trabajadores del comercio», ha subrayado.