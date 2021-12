Los transportistas han convocado un parón de la actividad en el mes de diciembre por la situación crítica que atraviesa el sector. Unos problemas a los que se han sumado en el ultimo año la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez del pago por el uso de las carreteras con la imposición de un sistema de peajes, la subida del precio de los carburantes, que ya son un 40% más caros, y la escasez de Adblue, un aditivo imprescindible para el funcionamiento de los motores diésel. OKDIARIO entrevista a José María Quijano, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que ha avisa de que la parada de la actividad va a ser «importante».

Quijano confiesa que «el parón no es algo que teníamos previsto, pero se ha dado las circunstancias de que ha caído en estas fechas -campaña de Navidad-. Principalmente, porque, desde que se tomó la decisión hemos querido dar al Gobierno un plazo de un mes para que tenga tiempo para reaccionar y se evite el paro programado». «Llegó un momento en que la situación se agravó muchísimo con la pandemia, el aumento de los precios del combustible, la falta de conductores y definitivamente, al ver que no había una reacción por parte del Gobierno, decidimos convocar este paro para intentar llegar a una solución cuanto antes», explica.

«Son más de 200.000 camiones. La representación que tenemos en el Comité Nacional es bastante importante y el reflejo de la situación actual es muy amplio en el mercado, con lo cual el paro va a ser bastante importante», anuncia.

Las reivindicaciones de la patronal tiene cuatro vertientes: medidas para amortiguar el efectos del aumento desmesurado de los precios de los carburantes; crear de áreas de descanso en las carreteras seguras y vigiladas; regular el carga y descarga ante los conflictos entre camioneros y cargadores; y evitar que los transportistas se vean afectados por estos futuros peajes que prepara imponer en los próximos años el Ejecutivo. Unas peticiones que el secretario de la patronal de los transportistas CETM califica de «históricas».

Preguntado por los peajes, Quijano explica que «introducir en España lo que se llama el euro viñeta, que sería el pago por uso de las infraestructuras para los vehículos de transporte comercial, supondría un coste de en torno a 19 céntimos por kilómetro recorrido, lo que se traduce en un aumento de hasta el 19%». Anualmente, un vehículo articulado de carga general anualmente acumula 110.000 euros de gastos fijos, de los cuales el 33% son por el combustible.

«Estamos hablando de una subida de los costes del 40%», calcula el secretario general de CETM. «Un camión puede estar cargado de aproximadamente 1.000 litros. Si pasamos de 0,98 euros/litro a 1,40 euros/litro, los precios de los carburantes han subida unos 50 céntimos el litro», cifra. Unos costes inasumible para el sector.

Alertan de la escasez de Adblue

Preguntado por la falta de suministro de Adblue, Quijano ha explicado que «este aditivo es necesario para todos los motores diésel de vehículo de últimas generaciones y resulta que se ha empezado a dar una escasez del mismo provocada por el aumento de los precios del gas y el parón de las factorías dónde se produce -como es el caso de Fertiberia-«.

«Si esto no revierte y no volvemos a las situaciones de un mercado normal, nos podemos encontrar en un momento dado con un desabastecimiento de Adblue y su falta de este componente hará que los vehículos no puedan funcionar, lo que podría provocar un paro técnico por la falta de ese elemento», añade. No obstante, niega que vaya a haber racionamiento en los próximos meses.