El sector de la construcción comienza a acusar la crisis surgida en los últimos meses tanto por la falta de suministros como por el incremento de precio de las materias primas, los costes de producción y los combustibles. Esta situación está suponiendo la paralización de muchas obras e incluso la cancelación de proyecto porque con los precios actuales el presupuesto no es viable.

En este sentido, Pedro Fernández-Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), explica a OKDIARIO que «la subida de costes está provocando que algunas licitaciones de obras se queden desiertas. Muchas empresas no están presentando ofertas porque los precios no se ajustan a los del mercado real y, en segundo lugar, no hay suficiente mano de obra, por lo que deciden que lo mejor es no presentarse».

En los últimos meses más del 75% las empresas del sector ha sufrido desabastecimiento o un retraso inusual en la entrega de algún material de construcción como madera, aluminio, acero o PVC; pero también en artículos como sanitarios, vidrios, azulejos o pinturas, según un estudio de CNC.

Esto se traduce en un gran retraso en las obras y entregas, pero también en un ascenso de precios. En este contexto, ya se han experimentado aumentos de precios en las viviendas de obra nueva y en las reformas, pero se espera que seguirán subiendo en futuro debido a la crisis de suministros e incrementos de costes.

Aumentan las licitaciones

La licitación pública ejecutada por todos los organismos públicos de España alcanzó un importe de 21.032 millones de euros en los once primeros meses de 2021, lo que representa un crecimiento del 80,3% respecto al mismo periodo de 2020. Mientras que es un 28,1% superior a los datos registrados entre enero y noviembre de 2019, el año previo al estallido de la pandemia, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

«Es cierto que se está incrementando la licitación, pero no tanto como debería haberlo hecho», comenta Fernández-Alén, que añade que aunque es positivo porque los nuevos proyectos se van adaptando a los precios actuales «hay un gran problema porque no se presentan ofertas y los proyectos no se adjudican ni ejecutan».

Por ejemplo, recientemente han quedado desiertas las licitaciones públicas de los trazados 1 y 2 del trasvase Júcar-Vinalopó (Comunidad Valenciana). Según el experto, esto se debe a que los precios no se ajustan al mercado real puesto que no incluyen las subidas actuales.

Retraso de los fondos europeos

Por otro lado, el presidente de la CNC señala al retraso de la recepción de los fondos europeos como otro de los problemas que está dañando al sector. «El retraso está siendo importante porque muchos de los fondos tenían que haber llegado el año pasado y aún no lo han hecho. Han llegado la Administración General del Estado, pero no a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos».

Fernández-Alén apunta que la problemática está en que son procedimientos lentos. «Nos preocupa que a final de 2022 Europa nos va a hacer el primer examen para ver si estamos cumpliendo los requisitos a los que nos habíamos comprometido». Por ello, si a finales de año no se han licitado todas las obras que debería, no habrá más fondos para España.