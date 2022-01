La idea de crear Park4Dis nace por la exigencia personal de Carlo Castellano, una persona con movilidad reducida (PMR), conductor de coche y titular de una tarjeta de la UE para estos propósitos. Tras mucho tiempo sufriendo la falta de información acerca de la ubicación las plazas PMR, que limitaba sus desplazamientos e incluso, en algunas ocasiones, le impedía poder participar a una vida social normal. Ese fue el caldo de cultivo de esta startup, que funciona como el Google Maps de los parkings para personas con discapacidad y que ha sido recientemente premiado por Naciones Unidas.

«Comparto este problema con casi medio millón de usuarios sólo en España y más de 6 millones en toda Europa. Además en algunas ocasiones recibía multas y no entendía el porqué. Resulta que hay una norma europea que permite a nuestro colectivo poder aparcar en cualquier lugar en el que no molestemos a la circulación, refiriéndose comúnmente a estacionamientos tipo carga/descarga, áreas de pago, áreas de residentes, etc. Pero en algunos Países europeos (entre ellos España) los temas relativos a la movilidad son de competencia de cada ayuntamiento, por lo que todo esto se regula a través de ordenanzas municipales difíciles de encontrar e interpretar. Al ser diferentes, provocan una cantidad importante de involuntarias infracciones y consecuentemente multas» señala a OKDIARIO Carlo Castellano, el fundador de Park4Dis.

Park4Dis es la única herramienta transversal e interurbana en toda Europa que proporciona información sobre plazas y normas de aparcamiento, ofreciendo actualmente datos relativos a la ubicación de más de 39.000 plazas PMR en más de 230 ciudades, principalmente en España. Otras soluciones desarrollan App de ciudad, pero con este planteamiento, las personas con discapacidad se verían obligados a descargarse más de 8.000 App en su móvil sólo en España para desplazarse.

«Nosotros estamos impulsando un cambio de paradigma de Smart City a Smart Human City, en el que el usuario es el centro del proyecto, y no la ciudad. Además hemos desarrollado (y patentado) la única solución que permite detectar el uso fraudulento de tarjetas PMR, cuando otras soluciones de parking generalistas usan ‘fraude de tarjeta’ para referirse al uso impropio de las plazas PMR. Hay mucho desconocimiento, así como un cierto intrusismo en una problemática en los que somos muy expertos» afirma Castellano.

Desde el punto de vista social, esta startup se dirige al colectivo de personas titulares de tarjeta UE de aparcamiento para personas con discapacidad, proporcionando una plataforma web y app totalmente gratuita. Con esta solución han ganado recientemente el premio Zero Project de Naciones Unidas, siendo uno de los 76 proyectos galardonado a nivel mundial.

Es como haber recibido el Oscar para la discapacidad y estamos muy orgullosos

Desde el punto de vista comercial, ofrecen Park4Dis Admin a ayuntamientos, diputaciones, patronatos de turismo y mancomunidades a través del pago de una suscripción anual que les permite acceder a unas soluciones novedosas para solucionar toda la problemática al que nos referimos y fomentar la inclusión y autonomía de nuestro colectivo. Entre sus objetivos a corto plazo, Park4Dis busca consolidar su negocio en España y avanzar en Italia y Portugal, donde disponen de iniciativas muy concretas que ya han puesto en marcha. El objetivo es expandirse en toda Europa para finales de 2025, pudiendo contar con buenos inversores y alianzas tecnológicas de prestigio.