Pánico por el aviso de un experto sobre la economía mundial que lo cambia todo: «En verano…»

La economía mundial se encuentra en alerta desde comienzos de mes, cuando el presidente estadounidense Donald Trump declaró lo que él mismo llamó el Día de la Liberación, una jornada que ha dejado a muchos analistas con la respiración contenida. En ese anuncio, Trump informó sobre la imposición de aranceles a prácticamente todos los países, dejando fuera únicamente a Rusia, Bielorrusia, Cuba y Corea del Norte, bajo el argumento de que ya sufren sanciones económicas muy severas.

La reacción no se hizo esperar: las bolsas internacionales se desplomaron y China, principal afectada por las nuevas medidas, no tardó en mostrar su descontento. A raíz de este escenario, el economista Santiago Niño Becerra (reconocido por anticiparse a grandes crisis y con una trayectoria de décadas como catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull) ha compartido una advertencia que no ha dejado indiferente a nadie. Según Becerra, «si va a peor con más aranceles y réplicas, lo que pasará es que en verano podemos llegar a una situación Covid: de paralización de la economía mundial». Una frase contundente que ha resonado con fuerza entre expertos, empresarios y ciudadanos de a pie, muchos de los cuales aún no se han recuperado del impacto de la pandemia.

Pánico por el aviso de un experto sobre la economía mundial

Para entender la raíz del problema, Niño Becerra mostró un gráfico del índice Standard & Poor’s en el que se evidencian los altibajos del mercado en las últimas décadas. El economista explicó así que uno de los momentos más bajos fue con la crisis del 2008, cuando la bolsa estaba a 735 de índice, mientras que el más alto ha sido en 2025, a 6.101″.

Pero Becerra no se quedó ahí. Lanzó una reflexión que da que pensar: «No nos tenemos que preocupar en absoluto, a no ser que baje un 80%. Pero que baje un 10% más no tiene ningún tipo de importancia (…) Se ha multiplicado por 8,3 veces. Esto es absurdo, no tiene lógica. Solo hay una razón, y es la especulación». En su análisis, buena parte de este crecimiento artificial se debe a la enorme cantidad de dinero que los bancos centrales han inyectado en la economía: “Con todo el dinero que los bancos centrales han inyectado gratis en la economía en los años 2009, 2012 y 2018, con la pandemia se ha inyectado en las bolsas”.

Así, la combinación de tensiones comerciales, decisiones políticas unilaterales y un sistema financiero inflado por la especulación configura una tormenta perfecta que, según Becerra, podría desembocar en una parálisis global.

China, el jugador silencioso que mueve ficha

Uno de los elementos clave en este tablero geoeconómico es, sin duda, China. Y Becerra no duda en señalar su papel estratégico: «Tiene más activos. Aprendió del colonialismo americano. Está quitando recursos a Sudamérica y África, pero les hace cosas. Les hace obras, les construye instalaciones. Les compensa». Lejos de seguir el modelo clásico de explotación, el país asiático ha optado por una política más inteligente y, en apariencia, colaborativa, que le está permitiendo ganar influencia sin necesidad de confrontación directa.

Esto, en palabras del economista, le da una ventaja frente a Occidente, especialmente en un momento en que Estados Unidos parece más centrado en levantar barreras que en tender puentes. Si el pulso entre ambas potencias se intensifica, podríamos estar ante un reordenamiento global profundo.

El impacto en Europa y en España

Aunque pueda parecer un conflicto lejano, España y el resto de Europa no son meros espectadores. La dependencia del comercio internacional y la sensibilidad a las decisiones económicas de las grandes potencias convierten a nuestro país en una ficha más dentro del dominó global. Sectores como el del automóvil, la energía, la industria farmacéutica o el agroalimentario podrían sufrir el impacto de restricciones comerciales o nuevos aranceles.

Además, la volatilidad bursátil y la incertidumbre podrían frenar la inversión extranjera y congelar decisiones empresariales, justo cuando muchas empresas comenzaban a levantar cabeza tras los duros años de pandemia. Por eso, la advertencia de Becerra no sólo apunta al panorama internacional, sino que también lanza un mensaje claro a los gobiernos europeos: es el momento de actuar.

El mensaje de Santiago Niño Becerra es tan simple como inquietante: si no se toman medidas y las tensiones aumentan, «podemos llegar a una situación Covid». Una paralización como la vivida en 2020 parece hoy impensable, pero los ingredientes están sobre la mesa. Las decisiones unilaterales, la fragilidad del sistema financiero y la tensión entre bloques son señales que no deben ignorarse.

En este contexto, la clave está en la anticipación. Prepararse no es alarmarse, sino actuar con responsabilidad. Gobiernos, empresas y ciudadanos deben estar atentos, informados y, sobre todo, dispuestos a adaptarse con rapidez a un entorno que cambia a una velocidad vertiginosa. El verano aún no ha llegado, pero el termómetro económico ya está marcando una temperatura preocupante.