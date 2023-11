El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha asegurado este miércoles, durante el Investors Day de la operadora en el que ha presentado su Plan Estratégico 2024-2026, que el dividendo actual de 0,30 euros por acción será «mejorado» a lo largo del periodo del plan. Además, Pallete ha prometido a preguntas de los analistas que el dividendo de estos tres próximos años «será en efectivo», por lo que ha descartado la fórmula de scrip dividend.

Telefónica ha incluido en su nuevo Plan Estratégico mantener como mínimo el dividendo que va a repartir este año, 0,30 euros por título, alejando las dudas que tenía el mercado sobre la capacidad de la operadora de seguir retribuyendo al accionista con un dividendo atractivo. A preguntas de los analistas, Pallete ha sido más claro todavía y ha prometido que Telefónica «mejorará» el dividendo antes de 2026, a medida que mejore la generación de caja libre de la firma.

Telefónica ha prometido elevar la generación de caja libre hasta 5.000 millones de euros en 2026, lo que le permitirá elevar el dividendo y reducir la deuda hasta una horquilla de entre 2,2 y 2,5 veces el ebitda. La operadora ha reducido la deuda en el tercer trimestre en otros 942 millones de euros y se sitúa ya al cierre del tercer trimestre en algo más de 26.500 millones.

Pallete ha explicado además que el sector entra en una nueva etapa en la que ya no se puede considerar a Telefónica como una operadora de telecomunicaciones, sino como una empresa de servicios digitales, Inteligencia Artificial y Cloud.

«Tenemos un proyecto atractivo, y estamos preparados para esta nueva era de servicios digitales», ha explicado Pallete. Telefónica ha prometido elevar los ingresos un 1% anual hasta 2026, un 2% el ebitda y un 10% la generación de caja. Todo en una nueva era de servicios digitales donde España, Brasil, Reino Unido y Brasil seguirán siendo los cuatro mercados claves. Los planes para Hispanoamérica pasan por que la región sea totalmente independiente y buscar oportunidades para venderla. «Seremos una empresa más simple pero más eficiente», ha dicho Pallete.

Telefónica, Orange y MásMóvil

El presidente de Telefónica ha aprovechado el Investors Day y las preguntas de los analistas para insistir en que Europa debe desregular completamente el sector de las telecomunicaciones para poder competir con Estados Unidos, donde sólo hay tres operadores móviles frente a 40 en Europa. «La regulación está diseñada para un sector que ya no existe», ha dicho.

En este sentido, Pallete se ha mostrado sorprendido con que Bruselas todavía no haya emitido su dictamen sobre la fusión de Orange y MásMóvil en España. «Ocho meses sin respuesta. Sorprendente», ha destacado. Sobre el impacto en Telefónica de esta operación, Pallete ha señalado que no forman parte de ella y que no debería tener remedies, así que el impacto en Telefónica debería ser nulo.