Pago inminente: Hacienda está ingresando 2.400 euros a las familias que estén en esta lista

Hacienda ha comenzado a ingresar devoluciones que pueden llegar hasta los 2.400 euros a determinadas familias. Este beneficio no es nuevo, pero muchos no lo conocen o no son conscientes de que podrían estar en la lista de quienes reciben esta cantidad. Se trata de una ayuda que forma parte de las deducciones por familia numerosa, un alivio económico significativo para aquellos hogares que cumplen con los requisitos establecidos por la Agencia Tributaria. Estas devoluciones han empezado a realizarse en el marco de la última campaña de la renta, en la que miles de contribuyentes ya han recibido importantes cantidades en sus cuentas.

Este tipo de compensaciones fiscales está diseñado para apoyar a las familias que se enfrentan a mayores cargas económicas por tener varios hijos a cargo. Pero, aunque muchas personas ya reciben una deducción de 1.200 euros (familias numerosas y las que son monoparentales con dos hijos, o más a cargo), hay formas de duplicar esa cantidad y conseguir los 2.400 euros, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones específicas que explicaremos a continuación. De hecho, es esencial estar informado y saber cómo aprovechar al máximo las deducciones disponibles para aliviar el presupuesto familiar y de este modo recibir este tipo de deducción que por otro lado, se gestiona a través de la declaración de la renta que muchos ya han cobrado. En concreto, y hasta la fecha, se han producido más 6 millones de solicitudes de devolución de la declaración de la Renta y sobre las que Hacienda sigue trabajando para realizar los pagos lo antes posible. De este modo, si tienes hijos menores a tu cargo, es muy posible que estés en la lista de aquellos que pueden beneficiarse de esta deducción de 2.400 euros para familias. A continuación, detallamos todo lo que necesitas saber para verificar si puedes acceder a esta compensación y cómo hacerlo.

Las familias a las que Hacienda puede ingresar hasta 2.400 euros

El beneficio de hasta 2.400 euros está reservado a las familias numerosas especiales. En términos generales, sabemos que las familias numerosas son aquellas que cuentan con tres o más hijos, aunque también existen las que como decimos, son «especiales» que permiten acceder a esta compensación. De este modo podemos decir que dentro del esquema de deducciones, se distingue entre dos tipos de familias numerosas: las regulares y las especiales.

Familias numerosas regulares: aquellas que tienen tres o hasta cuatro hijos a su cargo, ya sean comunes o no.

aquellas que tienen tres o hasta cuatro hijos a su cargo, ya sean comunes o no. Familias numerosas especiales: en esta categoría entran las familias con cinco hijos o más, que son quienes pueden optar por la deducción máxima de 2.400 euros. Desde 2018, por cada hijo que exceda el número mínimo para entrar en una de estas categorías, se puede añadir 600 euros adicionales a la deducción inicial.

Esta deducción no es automática; es necesario indicarla correctamente en la declaración de la renta, y en algunos casos, hay que notificar explícitamente a la Agencia Tributaria que cumples con los requisitos para recibir el importe máximo. Además, es importante saber que el importe de la deducción puede variar según la situación particular de cada familia.

Requisitos para obtener la deducción máxima

Para que una familia pueda acceder a los 2.400 euros, debe cumplir una serie de requisitos establecidos por la ley. Entre los más importantes, se incluyen:

Tener cinco hijos o más a cargo.

Haber presentado correctamente la solicitud de deducción en la declaración de la renta.

Una vez que se cumplen estos requisitos, la Agencia Tributaria procederá a realizar el ingreso correspondiente, en algunos casos directamente en la cuenta del contribuyente si la solicitud ya ha sido procesada. Además, en las familias donde ambos progenitores tienen derecho a la deducción, es posible que se divida el importe entre ambos, a menos que uno de ellos decida ceder su derecho al otro.

Cómo se distribuye la deducción entre los progenitores

Cuando ambos padres tienen derecho a la deducción de familias numerosas, Hacienda permite que se divida el importe entre ellos. Esto significa que, en lugar de recibir 2.400 euros uno de los contribuyentes, ambos recibirán 1.200 euros cada uno. No obstante, existe la posibilidad de que uno de los dos ceda su derecho al otro. En ese caso, el padre o madre que recibe la cesión puede optar al importe completo. Es importante indicar esta cesión al cumplimentar la declaración, y proporcionar el NIF del progenitor que cede el derecho, tal y como establece la Agencia Tributaria.

Este aspecto es relevante para aquellos contribuyentes que deseen maximizar los beneficios fiscales o que prefieran que uno de los progenitores reciba el importe completo. La correcta cumplimentación de este proceso es fundamental para evitar errores en la declaración que podrían retrasar el pago.

¿Cuándo se realizarán los pagos?

Hacienda ha informado que ya está realizando devoluciones a muchas familias. Aquellos contribuyentes que presentaron su declaración al inicio de la campaña, es decir, desde el pasado mes de abril, ya han comenzado a recibir estos pagos. El proceso de devolución puede variar en función de la carga de trabajo de la Agencia Tributaria y la fecha de presentación de la declaración, pero lo cierto es que quienes cumplan con los requisitos mencionados tienen un pago asegurado.

Si aún no has recibido el ingreso o si crees que puedes optar a esta compensación y no lo has solicitado, es recomendable que revises tu declaración de la renta o contactes directamente con Hacienda. Además, puedes consultar el estado de tu devolución a través del portal de la Agencia Tributaria. Sin embargo, debes tener también en cuenta que este organismo tiene hasta el 31 de diciembre para hacer las devoluciones y pagos con respecto a las declaraciones realizadas este año.