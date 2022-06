Outlet Tous rebaja la mochila que necesitas para tus looks más desenfadados

Las mochilas son el salvavidas de la moda, son ideales para conseguir un look informal y llevar todos tus básicos de manera cómoda y segura. Puedes encontrar infinidad de modelos, tamaños y precios, pero, nosotros nos quedamos que la mochila rebajada del outlet de Tous.

Si necesitas mochila nueva y no quieres dejar el estilo en casa, tienes que aprovechar la rebaja del outlet de Tous. Tienen la mochila más cómoda del momento, es bonita, práctica y quedará de lujo con todos tus conjuntos, así no tendrás que renunciar a la elegancia, pero podrás llevar todos tus básicos para diario.

La mochila del Outlet de Tous que usarás a diario

Se trata de una mochila plana de Tous de la colección Kaos mini sport, esta colección busca crear complementos informales para conseguir un look cómodo y casual para diario. Este modelo que ahora tiene una rebaja del 20% destaca por sus colores, combina un fondo negro con un estampado Kaos en gris, por ello, es sencillo de combinar y podrás llevarlo a diario.

Cuenta con apliques personalizados en negro y un cierre de frunce que te enamorará por su practicidad para poder encontrarlo todo en segundos. Además, tiene un bolsillo delantero más pequeño para guardar lo que quieras tener más a mano, así lo tendrás todo organizado y no se perderá nada por la mochila.

El tejido es resistente y de alta calidad, tendrás mochila para rato, lo bueno es que tendrás la seguridad de que no pasará de moda y podrás usarla durante temporadas. Es una inversión en moda que no te arrepentirás de hacer y ahora, puedes conseguirla rebajada ¿Qué más se puede pedir? ¡Es la oferta de la semana en moda!

Tiene unas medidas de 40x42x13 cm por lo que tendrás espacio de sobras en su interior. Viene equipada con un bolsillo interior, para guardar los elementos más importantes que quieras mantener seguros y unas asas delicadas con un tejido suave pensado para que la mochila no te moleste durante el uso, incluso si algún día vas un poco cargada.

La mochila, el salvavidas para tu rutina

Nada más práctico para diario que una mochila, sobre todo si vas a pasar muchas horas fuera de casa o necesitas llevar varias cosas contigo. Son un complemento polivalente que lleva años arrasando en tienda por su comodidad y practicidad. Para muchos, las mochilas no consiguen el look sofisticado que aporta un buen bolso, no obstante, la mochila que está arrasando en Tous tiene el equilibro perfecto entre estilo y practicidad, para que no dejes la elegancia en el armario al salir de casa.

Apuesta por la calidad en tu próxima mochila y hazte con el modelo más ‘top’ de Tous que ahora puedes conseguir por menos de 70 euros en su outlet. Seguro que no pararás de usarla este verano, incluso te la puedes llevar de vacaciones, así podrás ir bien equipada sin renunciar a tu estilo. Pero no te esperes demasiado, con la rebaja que tienen, seguro que arrasan con todas las unidades disponibles en cuestión de horas.