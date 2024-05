Las condiciones impuestas por el Ministerio de Seguridad Social a los perceptores de las ayudas del Ingreso Mínimo Vital (IMV), calificada por el Gobierno como la medida estrella de su escudo social para no dejar a nadie atrás, se están convirtiendo en una máquina de crear personas más pobres y dependientes del Gobierno. Al menos esa es la sensación de quienes están sufriendo la persecución de la Seguridad Social para que devuelvan en condiciones leoninas ayudas que, supuestamente, han recibido de manera irregular al pasarse de los ingresos mínimos anuales permitidos en la norma.

Este diario publicó hace unos días que la Seguridad Social reclamaba más de 5.000 euros a una madre en paro con dos niños pequeños, y le obligaba a devolverlos en ocho meses, lo que dejaba la ayuda que recibía mensualmente en 300 euros. Imposible para ella vivir y pagar la casa. Cuando se personó en la oficina de la Seguridad Social, le dijeron, según señala en conversación con este diario, que podía reclamar para que se lo modificaran pero que no le iban a hacer mucho caso.

Ahora, un nuevo caso de similares características. Como la anterior, prefiere mantener el anonimato, pero explica que cobraba una ayuda máxima de 600 euros al mes -sin hijos- y que ahora le han reclamado casi 2.000 euros cobrados indebidamente y le han comunicado que los tiene que devolver en cinco meses. «Me han dejado la prestación en 130 euros al mes. ¿Cómo esperan que sobreviva con eso?», señala.

«Me he personado en la oficina de la Seguridad Social y me han dicho que puedo reclamar, pero que no me van a hacer caso. No me opongo a devolver el dinero, aunque he hecho un escrito en el que defiendo que no he cobrado nada de más, pero al menos que me dejen devolverlo en cuotas más pequeñas», explica.

En este caso concreto, se trata de una mujer que trabaja puntualmente y declara unos ingresos de unos 3.000 euros al año por esos trabajos puntuales. Inmediatamente, la Seguridad Social cruza los datos con Hacienda -los perceptores del Ingreso Mínimo tienen que hacer la declaración de IRPF obligatoriamente- y detecta que ha superado los ingresos mínimos estipulados -604 euros al mes para una persona sola-.

«Entonces lo que hacen es que te restan el dinero que has facturado de lo que percibes del Ingreso Mínimo. Están incumpliendo su propia ley, porque ellos mismos aprobaron el Real Decreto 789/2022, por el que se puede compatibilizar el Ingreso Mínimo con trabajos puntuales. Se lo he dicho a los de la oficina y no lo sabían», explica.

«La ley entró en vigor el 1 de enero de 2023 y no la conocen. Es decir, que están haciendo caso omiso de una ley que ha salido el pasado año y, a los que queremos trabajar, prosperar y dejar el IMV lo antes posible, nos multan por ello», señala.

Además, si el perceptor de la ayuda no la devuelve en los plazos y en la forma determinados por la Seguridad Social, empiezan a correr los plazos para imponer los intereses de demora, un 25%, y los embargos.

La madre en paro de dos niños pequeños, la mujer a la que dejan con 130 euros al mes… Son sólo algunos ejemplos de lo que les está pasando a muchos perceptores de esta medida, implantada en tiempos de José Luis Escrivá al frente del Ministerio de Seguridad Social. Quienes sufren esta situación se han agrupado en una plataforma de afectados que están denunciando que el Ministerio está enviando cientos de cartas a perceptores del Ingreso Mínimo reclamándoles fondos cobrados irregularmente.

«Cobramos el Ingreso Mínimo y si sale un trabajo temporal ya nos hemos pasado del límite y al año siguiente te reclaman la ayuda. Pero si no aceptas el trabajo nunca sales del Ingreso Mínimo, que es lo queremos. Y si lo coges, te pasas del límite y tienes que devolverlo al año siguiente, cuando ya no trabajas y no tienes forma de devolverlo. Sólo quieren gente pobre, que no salgamos del Ingreso Mínimo», se quejan.