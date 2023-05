La patronal española la CEOE ha convocado a su Junta Directiva el próximo lunes para analizar un eventual acuerdo con los sindicatos sobre las subidas salariales de los próximos años. Pero la reunión no será del todo tranquila. Algunos de sus miembros más relevantes rechazan que se abra la posibilidad de que el acuerdo incluya algún tipo de cláusula de revisión de los sueldos según la evolución del índice de precios de consumo. De acuerdo con las fuentes consultadas por OKDIARIO, «esto significaría un paso atrás y una vuelta indeseable al pasado». Según estás fuentes, tanto los empresarios como los sindicatos deben correr solidariamente con los riesgos que entraña la actividad económica, y si por las razones que sea la inflación se dispara, esto acarrea costes tanto para las compañías como para los trabajadores, que no pueden ocupar una posición favorable en contra de las sociedades en este terreno.

Por otra parte, todas las instituciones internacionales y domésticas han desaconsejado la puesta en marcha de cláusulas de revisión salarial. Tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España se oponen porque podría provocar una espiral de precios y de salarios que sería completamente perjudicial para el control de la inflación, con la consecuencia de que obligaría a subir los tipos de interés aún más, a endurecer las condiciones de financiación de la economía y elevar el coste de por ejemplo las cuotas hipotecarias que tanto impacto tienen sobre los recursos de las familias que han adquirido a crédito una vivienda.

El acuerdo que ultiman los sindicatos UGT y CCOO y los empresarios, y que debería servir de recomendación salarial en la negociación colectiva, pasa por subidas de sueldos del 4% en 2023 y del 3% para 2024 y 2025, según han confirmado fuentes cercanas a la negociación en conversaciones con OKDIARIO. Este acuerdo está por debajo de las exigencias de los sindicatos, apoyados por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pedían un 4,5% para este año. Ahora bien, también incluye una cláusula de revisión por la que los salarios subirán hasta un 1% adicional en función de la evolución de los precios.

Pendientes de que la noticia acabe confirmándose, las reuniones entre los sindicatos y la patronal vienen precedidas de las intensas presiones de la vicepresidenta para llegar a un pacto que permitiera subir los salarios lo antes posible. Esta intromisión ha causado mucho malestar en la CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, ha llegado a afirmar que la también ministra de Trabajo no tiene nada que decir en este asunto. Las fuentes consultadas no discrepan abiertamente de las subidas del 4% para 2023, y del 3% en los años siguientes, porque estarían más o menos alineadas con el deflactor del PIB que se espera -y que hace referencia a los precios que soportan los empresarios por los bienes y servicios que se producen en España-, pero rechazan de plano una eventual indiciación, «que es una práctica aberrante».

Los citados medios creen que estos niveles salariales «están justitos, en el límite, pero siempre que no se aprueben cláusulas de garantía», porque en estos momentos la incertidumbre sobre la evolución de los precios es notable, acuciada por la sequía y «porque el año que viene es un misterio, no sabemos qué va a suceder con la guerra de Ucrania y no es asumible ni correcto que la incertidumbre la asuma en solitario el empresario».

La propuesta que los sindicatos presentaron en un principio a la CEOE y la Cepyme incluía subidas salariales iniciales del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024, con la inclusión de una cláusula de revisión salarial mixta que atienda tanto al mantenimiento del poder de compra de los salarios como a la situación económica de las empresas, medida por la evolución de su margen de beneficios. De esta forma, los sindicatos reformularon su propuesta salarial inicial introduciendo nuevos criterios sobre la cláusula de revisión salarial, pidiendo que no se ligue sólo a la evolución de los precios, sino también a la marcha económica de las empresas.