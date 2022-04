Mantener el orden en casa es muy importante por muchos motivos, y siempre hay que intentar comprar y utilizar elementos que sean de ayuda para tenerlo todo mucho más ordenado y organizado. Hoy te mostramos un producto de Ikea que será la solución perfecta para tener la casa ordenada por poco dinero, ¡un chollazo al que no te podrás resistir!.

No cabe duda de que Ikea es una de las empresas especializadas en hogar y decoración que mayor número de soluciones para poner orden en casa ofrece, ya que cuenta con innumerables artículos que servirán para hacerlo con eficacia, y siempre a buenos precios. La tienda sueca arrasa en ventas en numerosos países, y es que su fórmula sin duda es la del éxito.

La caja transparente de Ikea para tenerlo todo en orden

Se trata de la Caja SAMLA, una caja transparente con una capacidad de 55 l que tiene un precio de risa, ya que te la podrás llevar a casa por tan sólo 6 euros, ¡un chollazo!. Es una caja de tamaño medio en la que podrás guardar todo tipo de artículos, desde zapatos a elementos decorativos que sean frágiles y quieras tener bien protegidos.

Esta caja transparente de Ikea tiene la gran ventaja de que al ser transparente podrás ver en todo momento lo que hay en su interior, lo que será de gran ayuda para encontrar cualquier cosa a simple vista y sin perder mucho tiempo rebuscando. Es resistente, por lo que en ella podrás guardar de todo, ya sean herramientas, ropa, calzado, productos de limpieza, material de oficina, etc.

Podrás tenerla a la vista en cualquier estantería o bien meterla en un armario o bajo la cama, no ocupa mucho espacio por lo que le encontrarás muchas ubicaciones fácilmente. Es importante destacar que la caja no incluye tapa pero se vende aparte con cierre, por lo que se cierra herméticamente y no podrá entrar en ella ni suciedad ni ningún bicho.

Con unas medidas de 78 cm de ancho, 56 cm de fondo y 18 cm de altura, su uso es recomendable únicamente para espacios interiores. Fabricada en plástico de polipropileno, para mantenerla en las mejores condiciones de limpieza es recomendable limpiarla con un paño humedecido en una mezcla de agua con un jabón o limpiador suave.

Si necesitas un espacio extra de almacenaje para guardar diferentes artículos, sin duda esta caja transparente de Ikea es una de las mejores opciones que puedes encontrar en el mercado, ¡y está tirada de precio!.