Cuando se trata de mantener cierto orden en casa, una de las cosas en las que pocas veces pensamos es en todos los aparatos electrónicos y tecnología que tenemos en nuestro hogar y como estos también aportan descontrol y cierto desorden. Por surte Ikea tiene varias soluciones para nosotros aunque una de las más novedosas es la que seguro que te va a llamar la atención. La revolución de Ikea con el producto definitivo que te permitirá acabar con tu desorden en casa.

La revolución de Ikea para ordenar la casa

Si deseas mantener el desorden alejado de tu hogar es necesario adaptarse a los nuevos tiempos. En el pasado el desorden podían estar causado por libros o también por ejemplo las revistas acumuladas, pero en estos días, la tecnología prima en cualquier hogar de modo que es del todo normal vernos rodeados de cables por todos lados.

Por suerte y para problemas como el mencionado, Ikea tiene una solución que nos parece ideal. Se trata del organizador de cables con tapa Romma. Una caja en color blanco que resulta perfecta para esconder los cables de los dispositivos en casa y con ello que todo el espacio tenga un aspecto más ordenado.

De este modo, podemos hacer un «ojos que no ven corazón que no siente» y eliminar los cables de nuestro campo de visión, y con ello que no nos desesperemos por verlos tirados poro todos lados. Sin lugar a dudas la caja Romma de venta en Ikea es la mejor solución para ti.

Una caja que además tiene un bonito diseño minimalista que te combinará con cualquier estilo de muebles o decoración que tengas en el salón, el dormitorio o en el «office». Con el organizador de cables Romma puedes también esconder regletas y en el caso de que tengas que cargar algún dispositivo y necesites el cable, tan sólo tendrás que pasar este por el orificio de arriba o el lateral.

La caja Romma tiene unas medidas de 33 cm de ancho x 15 cm de fondo y 14 cm de altura. Una caja perfecta para que cada miembro de casa tenga una en su dormitorio. Piensa que tanto tú como tus hijos o compañeros de piso, tenéis ordenador, tablet, móviles, consolas, y televisión y todo ello forma un conglomerado de cables bastante grande.

Además, la caja Romma tiene un precio de 9 euros, de modo que podemos aprovechar para comprar varias y garantizar le orden en todo el hogar.