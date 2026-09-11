Es oficial y la UE lo confirma: adiós a comprar y pagar con dinero en efectivo a partir de 2027 cuando se supere esta cantidad

Aunque cada vez pagamos más con tarjeta o directamente con el móvil, el dinero en efectivo sigue formando parte de nuestro día a día. Lo utilizamos para tomar un café, hacer la compra o pagar en un restaurante y, de hecho, todavía hay muchas personas que prefieren llevar billetes encima. Otra cosa es cuando hablamos de compras de varios miles de euros, ya que en estos casos existen límites que debemos conocer.

Y a partir del 10 de julio de 2027 habrá uno común para toda la Unión Europea. El Reglamento (UE) 2024/1624 impedirá determinados pagos en efectivo de 10.000 euros o más. Una medida que es importante para España, pero que en realidad cambiará poco nuestro día a día, dado que desde hace algún tiempo, nuestro país ya tiene un límite mucho más bajo en determinadas operaciones.

Es oficial y la UE lo confirma: adiós a comprar y pagar con dinero en efectivo

A partir del 10 de julio de 2027, cualquier transacción que supere los 10.000 euros no podrá realizarse en efectivo cuando se encuentre dentro de los supuestos contemplados por el reglamento. Esa cifra es el máximo europeo y no servirá dividir el pago para intentar esquivarlo. La norma también tiene en cuenta varias operaciones cuando estén relacionadas entre sí.

Detrás de esta decisión está la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El problema que plantea el efectivo en este terreno es bastante evidente. Una transferencia deja un rastro bancario, mientras que seguir el recorrido de unos billetes después de que hayan pasado de una persona a otra resulta bastante más complicado. Hasta ahora las restricciones podían variar mucho dependiendo del país. Con el nuevo reglamento habrá un máximo común que ningún Estado miembro podrá superar. Pero eso no quiere decir que todos tengan que permitir pagos en metálico de hasta 9.999 euros.

En España ya tenemos un límite de 1.000 euros

Aquí está probablemente el dato más importante para quienes viven en España. La nueva norma europea no permitirá que a partir de 2027 podamos pagar una compra de 5.000 euros en efectivo, aunque en nuestro país ya existe una restricción más dura si bien Ley 11/2021 establece que no pueden pagarse en efectivo operaciones por un importe igual o superior a 1.000 euros cuando alguna de las partes actúa como empresario o profesional.

Esto ocurre porque Bruselas ha permitido que los Estados miembros mantengan cantidades inferiores al máximo europeo y España ya está por debajo, de modo que sus 1.000 euros seguirán siendo la referencia en las operaciones afectadas por nuestra normativa.

¿Y si el pago se hace entre dos particulares?

Aquí las cosas cambian. El máximo europeo de 10.000 euros se aplica a los pagos por bienes o servicios en los términos establecidos por el reglamento, pero deja fuera los realizados entre personas físicas cuando ninguna de ellas actúa en el ejercicio de una actividad profesional. Imaginemos que vendemos a otro particular algo que tenemos en casa. No somos comerciantes ni estamos realizando esa venta como parte de nuestro trabajo. Este tipo de operación no queda sometida al límite europeo de la misma manera que una compra realizada a un profesional.

Eso no significa que cualquier movimiento de efectivo entre particulares pueda hacerse sin tener en cuenta ninguna otra norma. Habrá que comprobar la legislación nacional que corresponda y las circunstancias de la operación. También quedan fuera de este límite concreto determinados pagos o depósitos realizados en entidades de crédito, emisores de dinero electrónico y proveedores de servicios de pago.

El efectivo no va a desaparecer en 2027

Puede que sea la duda que genere el anuncio de la nueva normativa, pero podremos seguir pagando con billetes y monedas después de julio de 2027. La Unión Europea no ha puesto fecha al final del efectivo. Lo que quiere evitar son grandes pagos en metálico por bienes y servicios y, para ello, ha establecido un máximo que deberá respetarse en todos los Estados miembros.

La dificultad para seguir el rastro de los billetes es uno de los motivos. Cuando pagamos mediante una transferencia bancaria queda constancia de dónde salió el dinero y dónde terminó. Con el efectivo, reconstruir ese recorrido resulta mucho más difícil. Además, no debemos confundir este límite con el dinero que llevamos encima al viajar. Ya existen obligaciones específicas para quienes entran o salen de la Unión Europea transportando 10.000 euros o más en efectivo.

A partir del 10 de julio de 2027 tendremos, por tanto, una referencia común en Europa: determinados pagos en efectivo de 10.000 euros o más no estarán permitidos. Para los españoles, sin embargo, la cifra que veremos con mucha más frecuencia seguirá siendo otra. Si en la operación interviene un empresario o profesional, España mantiene su límite de 1.000 euros. Así que la llegada de la nueva norma europea no nos dará vía libre para sacar varios miles de euros de la cartera y pagar con ellos una compra.