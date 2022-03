Si estás buscando unas nuevas zapatillas para renovar el armario ahora que cambiamos de temporada, no te puedes perder el ofertón del día en calzado. Las zapatillas de Bimba y Lola que quedan bien con todo están rebajadas y tienen tu nombre. ¡Son bonitas, prácticas y de lo más versátiles!

Las zapatillas de Bimba y Lola que no pararás de ponerte

Las nuevas deportivas técnicas blancas de Bimba y Lola son cómodas y aportarán un estilo único a tus looks. Además, la combinación de colores en blanco y crema con detalles rojos y azules quedará increíble con todos tus looks. Es una opción ideal para contar con un básico de armario que te pondrás sin parar y a la vez, mimar a tus pies con unas zapatillas de calidad.

Este modelo tiene varias piezas de piel combinadas con serraje y tejidos técnicos, así como un empeine festoneado y una lengüeta con el logo de Bimba y Lola bordado. También podrás encontrar el logo de la marca en la parte trasera, grabado en contraste. Sin duda lo que diferencia a los zapatos de calidad son los detalles y esta zapatilla de Bimba y Lola demuestra el gran mimo que le han puesto al diseño de las deportivas que te pondrás día sí, día también.

Sabemos que con solo verlas ya tienes preparados más de 20 conjuntos en tu armario, pero antes de que corras a comprarlas, también tenemos que hablarte del precio. No solamente es que sean bonitas, es que además valen menos de 100 euros gracias a su increíble rebaja. Así podrás conseguir unas zapatillas funcionales, versátiles y sobre todo, que protejan a tu pie.

La importancia de renovar las zapatillas

Podemos tener bolsos o complementos para los que no pasen los años y seguirán en sus mejores condiciones. No obstante, con las zapatillas hay que tener cuidado, ya que solemos darle mucho uso y se van deformando con el tiempo. Se debe priorizar la renovación de zapatillas cuando estas ya no están en buenas condiciones para asegurar que el pie está protegido y libre de lesiones.

La buena noticia es que si invertimos en modelos de calidad como las zapatillas de Bimba y Lola rebajadas, aseguraremos una vida útil del zapato mucho más larga. Es mejor invertir en un buen zapato que nos aporte comodidad, estilo y que también sea resistente al desgaste por uso, así tendremos zapatillas para rato.

También, es recomendable contar con un modelo básico que combine colores neutros para tener un básico de armario que podamos escoger tanto para ocasiones formales como para eventos más informales. Con las zapatillas de Bimba y Lola combinas calidad con estilo para tener una opción en blanco de lo más ponible, sobre todo ahora que nuestro armario se llena de color.

No dejes pasar la oportunidad y consigue por menos de 100 euros unas zapatillas con garantía de calidad rebajadas. Sabemos que en cuanto sean tuyas no podrás dejar de ponértelas y es que sentirás que andas como en una nube. ¡Son un sí en todos los sentidos!