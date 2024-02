Las ofertas más irresistibles de la semana en Aldi: frescos, plantas, bazar…

¿Te gustaría ahorrar dinero y comprar productos de calidad? Entonces no puedes perderte las ofertas que Aldi te ofrece esta semana. En sus tiendas encontrarás una gran variedad de productos de diferentes categorías, desde alimentos frescos hasta plantas y artículos de bazar.

Las ofertas más irresistibles de la semana en Aldi

Si estás buscando productos de calidad a precios bajos, no te pierdas las ofertas que te trae Aldi esta semana. Desde deliciosos alimentos frescos hasta hermosas plantas y artículos de bazar, hay algo para todos los gustos y necesidades. A continuación, te presentamos algunos de los productos más destacados que podrás encontrar en tu tienda Aldi más cercana.

Jamón DOP Teruel corte cuchillo

Disfruta del sabor auténtico del jamón de Teruel con denominación de origen protegida, cortado a mano por expertos. Un producto de alta calidad, ideal para acompañar tus platos o para degustar solo. Aprovecha esta oferta y llévate un paquete de 80 gramos por solo 4,99 € que además se presenta envasado con un romántico mensaje para regalar en San Valentín «Amor del bueno».

Pechuga de pollo al ajillo

Si te gusta la carne de pollo, no te pierdas esta pechuga al ajillo, elaborada con carne de origen nacional y con certificado de bienestar animal. Un producto sin gluten ni lactosa, perfecto para preparar recetas saludables y sabrosas. Ahora, con un descuento del 13%, puedes comprarla por solo 2,89 €.

Sazonador para patatas

Dale un toque especial a tus patatas con este sazonador de Just Spices, una marca que elabora mezclas de especias naturales y sin aditivos. Con este sazonador, podrás darle un sabor único a tus patatas fritas, asadas, cocidas o al horno. Además, si compras una unidad a 4,99 €, te llevas la segunda a mitad de precio, por solo 2,50 € (el resto de sabores y especialidades de Just Spices tienen también la misma oferta).

Surtido de bombones belgas

Si quieres darte un capricho o hacer un regalo especial, te recomendamos este surtido de bombones belgas de Moser Roth, una marca de chocolate de alta calidad. El surtido contiene 16 bombones de diferentes sabores y rellenos, como praliné, caramelo, frambuesa o avellana. Vienen en una elegante caja de regalo que hará las delicias de los amantes del chocolate. Su precio es de 4,49 €.

Nubes y gomas blandas

Otra opción para endulzar tu día son estas nubes y gomas blandas, con formas y colores divertidos. Son ideales para compartir con tus amigos, familiares o pareja, ya que vienen en una caja con el mensaje “All you need is love”. Además, son aptas para veganos, sin gluten y sin lactosa. Su precio es de 2,49 €.

Zamioculcas

En cuanto a plantas, si quieres darle un toque verde a tu hogar, te recomendamos esta planta de zamioculcas, una especie tropical originaria de África, muy resistente y fácil de cuidar. Solo necesita un riego moderado y una ubicación en semisombra. Tiene unas hojas brillantes y verdes que le dan un aspecto elegante y decorativo. Puedes comprarla por solo 4,99 €.

Orquídea

Otra planta que te encantará es esta orquídea, una de las flores más bellas y delicadas que existen. Esta orquídea tiene dos tallos y está disponible en diferentes variedades y colores. Necesita un riego moderado y una ubicación en semisombra. Es ideal para regalar o para adornar cualquier rincón de tu casa. Su precio es de 6,99 € por unidad.

Alfombra de olfateo para perros

Si tienes un perro, seguro que le encantará esta alfombra de olfateo, un juguete interactivo que estimula su sentido del olfato y su inteligencia. Solo tienes que esconder algunas golosinas o pienso en la alfombra y dejar que tu perro las busque y las encuentre. Es una forma divertida y entretenida de darle un premio a tu mascota. La alfombra es antideslizante y lavable a máquina. Está disponible en dos colores diferentes y su precio es de 9,99 €.

Reloj de proyección

Si quieres tener un reloj original y práctico, te gustará este reloj de proyección de Krontaler, que proyecta la hora sobre el techo o la pared. Así, podrás ver la hora sin tener que levantarte de la cama o del sofá. El reloj también indica la fecha, el día de la semana y la temperatura en ºC o ºF. Tiene un brazo giratorio y una alarma. Se ajusta y cambia de hora automáticamente (DCF). Funciona enchufado a la red eléctrica o con dos pilas AAA (incluidas). Lo puedes encontrar en diferentes colores: negro, gris o blanco. Su precio es de 11,99 €.

Chaleco acolchado

En cuanto a la moda, si quieres abrigarte con estilo, no te pierdas este chaleco acolchado de P2Fashion, un complemento perfecto para tus looks de invierno. El chaleco es de material repelente a la suciedad y tiene un cuello alto y dos bolsillos laterales. Está disponible en diferentes colores y modelos, para que elijas el que más te guste. Las tallas van desde la M hasta la XL. Su precio es de 21,99 € por unidad.

Bols NFL

Si eres fan del fútbol americano, te encantarán estos bols de cerámica con el logo de la NFL, la liga profesional de este deporte. Los bols tienen una capacidad de 600 ml y son aptos para lavavajillas y microondas. Son perfectos para tomar tu desayuno, tu merienda o tu cena mientras ves los partidos de tu equipo favorito. El pack de dos unidades te sale por solo 7,99 €.

Estas son solo algunas de las ofertas que podrás encontrar esta semana en Aldi, pero hay muchas más. No dejes pasar esta oportunidad y visita tu tienda Aldi más cercana o consulta el catálogo online. Recuerda que las ofertas son válidas hasta el próximo domingo o hasta fin de existencias.