La OCU lo confirma: estas son las 3 peores marcas de leche del supermercado de España

La leche es uno de esos productos que no puede faltar en la mayoría de los hogares españoles. Forma parte de desayunos, meriendas, recetas y hasta de nuestras rutinas más automáticas. Por eso sorprende tanto saber que no todas las marcas de leche que compramos con confianza ofrecen una calidad aceptable. De hecho, algunas de las más conocidas han salido mal paradas en el último análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha evaluado aspectos clave como su contenido nutricional, su proceso de elaboración y hasta su sabor. Conozcamos entonces a continuación, cuáles son las peores marcas de leche del supermercado.

Que una leche sea saludable no es sólo cuestión de precio o de que sea popular. La calidad de este alimento básico se mide en factores tan importantes como la presencia de nutrientes esenciales (como el calcio, proteínas o vitamina D), la ausencia de residuos químicos y un etiquetado claro y completo que permita al consumidor saber qué está tomando realmente. Y todo ello, y más, ha sido analizado por la OCU, a partir de un estudio a 37 marcas de leche entera que se venden en supermercados de toda España, y el resultado ha generado una auténtica sacudida en el sector lácteo: tres marcas muy conocidas han recibido las peores calificaciones. Este tipo de análisis no busca sin embargo,señalar con el dedo, sino ofrecer información veraz para que los consumidores puedan tomar mejores decisiones. Entre la gran oferta disponible en las estanterías, es muy fácil dejarse llevar por el precio, la costumbre o el diseño del envase. Pero si lo que buscamos es una leche que realmente nos aporte beneficios y no ponga en duda su calidad, conviene conocer cuáles son esas marcas que han quedado en lo más bajo de la tabla. Y sí, algunas de ellas están en casi todos los supermercados.

Las 3 peores marcas de leche en los supermercados según la OCU

El estudio elaborado por la OCU se ha centrado en leche entera, que suele considerarse más nutritiva que las versiones desnatadas o semidesnatadas. En total, se han analizado 37 marcas que están disponibles en supermercados de toda España. Entre todas ellas, hay tres que destacan no por su calidad, sino precisamente por lo contrario: son las que han recibido las puntuaciones más bajas. En el último puesto se encuentra Celta, con apenas 61 puntos sobre 100. Le sigue muy de cerca Eliges IFA, con 62 puntos, y por último Central Lechera Asturiana, que aunque es una de las marcas más reconocidas, ha obtenido solo 64 puntos.

¿Qué ha fallado en estas marcas? La OCU señala varios aspectos clave. Uno de ellos es el etiquetado: en estos tres casos se considera poco claro o con información insuficiente, algo fundamental para que el consumidor sepa qué está comprando. Otro punto negativo es la calidad del proceso de elaboración, donde se ha detectado que el tratamiento térmico y otros elementos técnicos no cumplen del todo con los estándares más exigentes. Por último, y aunque parezca más subjetivo, la degustación también ha influido: el sabor de estas leches no ha convencido a los expertos. Eso sí, en cuanto a higiene, las tres marcas han superado las pruebas, lo cual garantiza que no son peligrosas para la salud, pero sí poco recomendables si buscamos una buena leche.

Las marcas que sí aprueban con nota

Por fortuna, no todo son malas noticias. En el otro extremo del análisis, la OCU también ha destacado a las marcas que sí ofrecen una leche entera de calidad, con buen sabor, buen proceso y un etiquetado claro y útil. Entre ellas, brilla especialmente El Buen Pastor, que ha logrado una excelente puntuación y destaca por su equilibrio nutricional: 63 kilocalorías por cada 100 ml, 3,1 gramos de proteínas y unos saludables 120 mg de calcio. Muy cerca se sitúa Clesa, con el mismo valor energético, 3,6 gramos de grasa y una gran presencia de calcio. Y también destaca Larsa Pastoreo, otra marca que combina una elaboración cuidada con un sabor que ha sido bien valorado.

Estas marcas no sólo han pasado con nota el análisis de laboratorio, sino también la prueba de los sentidos. En sabor, textura y presentación, han demostrado que es posible ofrecer leche de calidad sin necesidad de pagar precios desorbitados ni recurrir a grandes campañas de marketing. A veces, lo que más conviene a nuestra salud no es lo que más se anuncia, sino lo que mejor se elabora.

En un momento en el que cada vez se habla más de alimentación saludable y consumo consciente, tener información precisa sobre productos tan cotidianos como la leche es fundamental. El estudio de la OCU demuestra que no basta con mirar el precio o fiarse de una marca conocida. Las diferencias entre una leche de calidad y una que apenas cumple con lo mínimo pueden ser notables, y afectan tanto al sabor como al aporte nutricional que recibimos en nuestro día a día.