Nuevos tramos confirmados en el IRPF en 2025: cambio de 180º en tu nómina

El año 2025 ha llegado con importantes cambios en materia fiscal que afectan directamente a los bolsillos de todos los trabajadores y autónomos. La Agencia Tributaria ha introducido una nueva distribución de los tramos del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), ajustando los porcentajes aplicados a las retenciones. Este cambio implica que el cálculo de tu nómina mensual sufrirá modificaciones que, dependiendo de tus ingresos, podrían reducir el importe neto que percibes.

Los tramos del IRPF, al ser progresivos, hacen que quienes más ganen contribuyan con un mayor porcentaje de sus ingresos. Sin embargo, es esencial entender cómo se aplican estos cambios y qué impacto real tienen en tu situación financiera. Si bien estas modificaciones pretenden ser más equitativas, el efecto práctico varía en función de las características personales y laborales de cada contribuyente. A continuación, desglosamos los nuevos tramos del IRPF en 2025, cómo calcular tus retenciones y qué hacer para optimizarlas. Os ofrecemos también un ejemplo práctico para que veas cómo a partir del tramo correspondiente debemos hacer el cálculo sobre lo que se debe declarar a Hacienda.

Los nuevos tramos del IRPF en 2025

El sistema fiscal español sigue un modelo progresivo, en el que los ingresos se dividen en tramos y cada uno tiene un porcentaje diferente de retención. Esto significa que no se aplica un único porcentaje a toda tu nómina, sino que cada tramo se calcula de manera independiente. Así queda la tabla para 2025:

De 0 a 12.450 euros: 9,5% estatal + 9,5% autonómico = 19% total.

9,5% estatal + 9,5% autonómico = 19% total. De 12.450 a 20.200 euros: 12% estatal + 12% autonómico = 24% total.

12% estatal + 12% autonómico = 24% total. De 20.200 a 35.200 euros: 15% estatal + 15% autonómico = 30% total.

15% estatal + 15% autonómico = 30% total. De 35.200 a 60.000 euros : 18,5% estatal + 18,5% autonómico = 37% total.

: 18,5% estatal + 18,5% autonómico = 37% total. De 60.000 a 300.000 euros: 22,5% estatal + 22,5% autonómico = 45% total.

22,5% estatal + 22,5% autonómico = 45% total. Más de 300.000 euros: 24,5% estatal + 22,5% autonómico = 47% total.

Estos ajustes son especialmente significativos para los tramos más altos, donde el porcentaje de retención ha aumentado levemente. Por el contrario, los tramos más bajos mantienen tasas similares a años anteriores, beneficiando a los contribuyentes con ingresos más modestos.

Ejemplo práctico

Para entender mejor cómo funciona, veamos un ejemplo con un salario bruto anual de 28.000 euros:

Primer tramo: Los primeros 12.450 euros se retienen al 19%, lo que supone 2.365,50 euros.

lo que supone 2.365,50 euros. Segundo tramo : De 12.450 a 20.200 euros (7.750 euros), se aplica un 24%, lo que equivale a 1.860 euros.

: De 12.450 a 20.200 euros (7.750 euros), se aplica un 24%, lo que equivale a 1.860 euros. Tercer tramo: Para el resto de los ingresos, es decir, 28.000 – 20.200 = 7.800 euros, se aplica un 30%, lo que supone 2.340 euros.

Sumando estas cantidades, el total retenido de IRPF es de 6.565,50 euros.

Esta cifra se divide entre los 12 meses del año, lo que da una retención mensual de aproximadamente 547,12 euros.

Cómo impactan estos cambios en tu nómina

Los ajustes en los tramos del IRPF pueden traducirse en una reducción del salario neto mensual, especialmente si perteneces a los tramos más altos. Para los tramos bajos o intermedios, el impacto puede ser menor, pero es importante recalcular las retenciones aplicadas para evitar errores en la nómina.

Además, es esencial tener en cuenta que estas retenciones no son definitivas. Al realizar la declaración de la renta, Hacienda calcula el impuesto real según tus ingresos totales y deducciones aplicables. Si has pagado de más durante el año, recibirás una devolución; si has pagado de menos, tendrás que abonar la diferencia.

Consejos para optimizar las retenciones

Aunque no puedes evitar las retenciones obligatorias, sí puedes gestionar mejor su impacto en tus ingresos netos. Aquí tienes algunas recomendaciones:

Actualiza tus datos fiscales: comunica a tu empresa o gestoría cualquier cambio personal, como el nacimiento de hijos o la declaración de discapacidad, para que puedan ajustar las deducciones correspondientes.

comunica a tu empresa o gestoría cualquier cambio personal, como el nacimiento de hijos o la declaración de discapacidad, para que puedan ajustar las deducciones correspondientes. Aprovecha las deducciones fiscales: deduce gastos como los relacionados con vivienda habitual, donaciones o planes de pensiones para reducir la base imponible.

deduce gastos como los relacionados con vivienda habitual, donaciones o planes de pensiones para reducir la base imponible. Consulta a un asesor fiscal: un experto puede ayudarte a ajustar tus retenciones según tu situación personal y laboral, maximizando el ahorro fiscal.

¿Cómo afecta a autónomos frente a asalariados?

Los autónomos también están sujetos al IRPF, pero en lugar de tener retenciones mensuales en nómina, deben realizar pagos fraccionados trimestrales. Esto significa que deben prever los ingresos anuales y calcular las cantidades a abonar cada trimestre. En este caso, los nuevos tramos también influyen, especialmente en los pagos finales tras la declaración de la renta.

Por otro lado, los trabajadores asalariados tienen el cálculo automatizado en sus nóminas, lo que simplifica la gestión. No obstante, esto no exime de la necesidad de revisar las retenciones aplicadas y asegurarse de que son correctas.

En resumen, debemos estar preparados para los nuevos tramos del IRPF en 2025, dado que estos marcan un cambio significativo en la forma de calcular las retenciones aplicadas a las nóminas y a los ingresos de los autónomos. Estos ajustes buscan una mayor equidad fiscal, pero pueden impactar de manera notable en los ingresos netos, especialmente en los niveles de renta más altos.

Revisar tus retenciones, ajustar los datos fiscales y planificar tus finanzas son pasos esenciales para afrontar estos cambios sin sorpresas desagradables. ¿Estás preparado para este nuevo escenario fiscal?.