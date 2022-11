Nuevo caso de éxito de Repara Tu Deuda: 48.000 euros de deuda cancelada

Un nuevo caso de éxito de la empresa líder en la ley de la segunda oportunidad. Hablamos de Antonio Durán Rodríguez, de Alcalá de Henares, en Madrid. Con una deuda de 48.621 euros.

Se quedó sin trabajo, posteriormente se le rompió el vehículo tuvo que financiar otro para poder desplazarse. Estuvo casi 3 años sin encontrar ningún tipo de ingreso y se vio en la necesidad de adquirir tarjetas de crédito y algún préstamo.

«En mi caso empecé que en mi primer trabajo me compré un coche. No me faltaba trabajo, iban bien las cosas. El coche se me averió y cada vez las averías eran más caras. Tuve que venderlo y comprarme otro. La deuda incrementó. Empezó la crisis y me bajaron el sueldo. Para poder ir a trabajar, echar gasolina o tener una vida mínimamente normal tuve que pedir una tarjeta porque yo vivía con mis padres y ayudaba en casa, pagaba el coche, pagaba la tarjeta… Cuando llegaba el sueldo se estiraba menos y me llegaba para menos. Cuando llegó la crisis me quedé sin trabajo por casi 4 años. Tuve que malvender el coche y para financiar la deuda tuve que pedir otra tarjeta porque aun así no me llegaba para pagar los recibos. Fue caer en un bucle… Tenía dos tarjetas, dos préstamos…» comentaba Antonio resignado.

Afortunadamente, encontró a Repara Tu Deuda a quienes les da las gracias por haberle cambiado la vida. «Me hablaron de Repara Tu Deuda, me informé, hablé con ellos y me atendieron muy bien. Repara Tu Deuda ha sido una de las mejores cosas que me han podido pasar, poder empezar de cero. Por errores que se cometen cuando eres más joven no ves las perspectivas, no ves futuro. Estar empezando de cero y poder empezar una vida sin cargas, es una maravilla» explicaba emocionado.

Recuerda entrar en reparatudeuda.es o llamar al teléfono gratuito 900 831 652 ¿Conoces a alguien que le ocurra? Recomiéndaselo. Le haces el favor de su vida.