Novedades de la Seguridad Social: cómo solicitar la paga de hasta 1.329 € que podrás recibir en julio

La Seguridad Social tiene en su sitio web un formulario para solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de manera telemática. Esta ayuda está destinada a personas individuales o unidades de convivencia con el objetivo de combatir la pobreza y la exclusión social y laboral. Las cantidades asignadas a esta prestación no contributiva varían entre 604,21 euros y 1.329,27 euros. Pueden solicitar el IMV las personas que tengan al menos 23 años, siempre que no estén incluidas en una unidad de convivencia, no estén casadas ni sean pareja de hecho.

También pueden solicitarlo las personas de entre 23 y 29 años que hayan residido legalmente en España durante al menos dos años antes de la solicitud y que hayan vivido de forma independiente, con algunas excepciones. Para personas mayores de 30 años, se requiere haber vivido de manera independiente durante el año anterior, salvo excepciones específicas. La solicitud del IMV se puede realizar de forma telemática a través del sitio web de la Seguridad Social, pero también es posible hacerlo presencialmente. En el año 2024, el IMV se ha revalorizado en un 6,9% con el propósito de disminuir el índice de pobreza en España. La cantidad mínima establecida es de 7.250 euros cuando en la unidad de convivencia hay un solo adulto. Es fundamental resaltar que el IMV se distribuye en 12 pagas a lo largo del año.

Ingreso Mínimo Vital en 2024

La Seguridad Social ha implementado varias medidas para asistir a las familias españolas, destacando el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Este programa, diseñado para ofrecer apoyo financiero a hogares con ingresos bajos o nulos, busca garantizar que estas familias puedan acceder a productos básicos esenciales y mejorar su calidad de vida.

Mediante un formulario al que se puede acceder por Internet, los ciudadanos pueden solicitar esta prestación, que actualmente beneficia a más de 605.000 familias en toda España, con un promedio de 488,70 euros por hogar. Esta iniciativa no solo alivia las dificultades económicas de los beneficiarios, sino que también asegura su bienestar integral.

Requisitos

Para solicitar el IMV, los beneficiarios individuales o los miembros de una unidad de convivencia deben residir legalmente y de manera efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud. No obstante, este requisito de un año no se aplica a:

Menores que se unen a la unidad de convivencia por motivo de nacimiento, adopción, reagrupación familiar, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

Víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

Mujeres víctimas de violencia de género.

La situación de vulnerabilidad económica se evalúa considerando la capacidad económica del solicitante individual o de la unidad de convivencia, tomando en cuenta los recursos de todos sus miembros. Se cumple este requisito si el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior es inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el IMV, según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia. Además, se consideran ingresos las pensiones y prestaciones, tanto contributivas como no contributivas, públicas o privadas.

No se considera en situación de vulnerabilidad económica a una persona beneficiaria individual que sea titular de un patrimonio neto (excluyendo la vivienda habitual) valorado en un importe igual o superior a tres veces la renta garantizada por el IMV para una persona beneficiaria individual.

En el caso de unidades de convivencia con menores, se establece un complemento de ayuda, sujeto a que los ingresos computables del ejercicio anterior sean inferiores al 300% de la cuantía garantizada por el IMV y el patrimonio neto sea inferior al 150% de los límites señalados, cumpliendo también el límite de activos no societarios señalado.

Cuantía

La cuantía del IMV varía según la unidad de convivencia. El Gobierno de España, que implementó esta medida en mayo de 2020 para prevenir la exclusión social y laboral, ha establecido diferentes importes para 2024. Por ejemplo, un beneficiario individual recibirá 604,21 euros, mientras que una familia compuesta por dos adultos y un menor recibirá 1148,01 euros. Estas cantidades se ajustan para reflejar las necesidades de cada tipo de hogar.

Además, los importes mencionados se incrementan en un 22% adicional para familias monoparentales. También se ofrece un «complemento a la infancia» que varía según la edad de los niños: 115 euros para menores de 3 años, 80,50 euros para niños de 3 a 6 años y 57,50 euros para menores de entre 6 y 18 años. Esto demuestra el compromiso del gobierno con el apoyo específico a los hogares más vulnerables.

Finalmente, es importante destacar que los beneficiarios del IMV recibirán una paga de hasta 1329 euros en julio. Este apoyo adicional, que se puede solicitar fácilmente en línea, representa un importante alivio para las familias que luchan por cubrir sus necesidades básicas y mejorar su situación económica. En resumen, el Ingreso Mínimo Vital es una medida crucial para garantizar la inclusión y el bienestar de las familias en España.