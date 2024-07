Malas noticias para los jubilados: la Seguridad Social confirma la bajada histórica de esta pensión

El pasado mes de junio se registraron en España 10,16 millones de pensiones, destinadas a cubrir las necesidades de las personas ya sea en su edad de jubilación, incapacidad, orfandad o viudedad. Dentro de todas las ramas de las pensiones se encuentran las no contributivas (de jubilación e invalidez), con las que la Administración intenta cubrir a las personas que no han cotizado lo suficiente y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con respecto a ello la Seguridad Social ha tomado una decisión que tiene que ver con la subidas de las mismas… pero a la vez también hay una bajada. Todo sobre la última pensión de los jubilados.

Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que entregan a los ciudadanos que no tienen recursos suficientes para su subsistencia. Para recibir este ingreso mensual no es necesario haber estado dado de alta en la Seguridad Social o no haberlo hecho el tiempo suficiente como para tener derecho al resto de prestaciones contributivas. Es decir, las pensiones no contributivas son un seguro de la Seguridad Social para las personas que no tengan derecho a la jubilación para no haber podido cotizar los años suficientes. Para poder poder acceder a esta paga se han de cumplir una serie de requisitos, el principal de ellos tener más de 65 años y cumplir una serie de parámetros recibidos con los ingresos anuales que tenga la familia.

De cara a este 2024, el Gobierno ha incrementado la cuantía de las pensiones no contributivas según lo especificado cada año en los Presupuestos Generales del Estado. El ejecutivo ha incrementado el valor de las mismas en un 6,9% hasta llegar a los 7.250,60 euros anuales, que equivale a 517,90 euros repartidos en 14 pagas, doce mensualidades y dos extraordinarias. Todo hace indicar que esta pensión para los jubilados seguirá subiendo con respecto al IPC.

El aviso de la Seguridad Social con la pensión de jubilados

El Gobierno ha subido las pensiones contributivas hasta los 517,90 al mes pero esta subida también puede provocar una bajada, ya que el mínimo de esta se sitúa en los 129,48 euros. Esto tiene una fácil explicación. Las personas que tengan derecho a esta prestación cobrarán su cuantía total en función de su situación familiar y económica, estableciéndose varios grados.

Aunque el importe esté fijado en 517,90 euros mensuales, esta cantidad se podrá recudir a los 129,48 euros en función de los ingresos que tenga el núcleo familiar. A más ingresos, menos será la cantidad a recibir. Por ejemplo, si en un hogar dos personas tienen derecho a una pensión no contributiva ésta se reducirá al 70% del total para las dos personas que formen parte del núcleo familiar y cumplan los requisitos para poder acceder a una pensión no contributiva.

Requisitos para acceder a esta pensión de la Seguridad Social

La Seguridad Social es estricta conforme a los requisitos para acceder a una pensión no contributiva, ya que es un dinero que está destinado a las personas mayores de 65 años que están cerca del umbral de la pobreza. Para poder acceder a esta paga hay que carecer de ingresos o que estos sean inferiores a los 7.250,60 euros al año.

Esta pensión no contributiva en lo que se refiere a la jubilación también cubre la asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. Los requisitos son los siguientes:

Tener 65 años o más en la fecha de la solicitud.

Residir legalmente en territorio española durante 10 años, entre los 16 años y la fecha de devengo de la pensión, de los cuales dos años tienen que ser consecutivos y anteriores a la solicitud de la pensión.

Carecer de ingresos o tener ingresos inferiores a 7.250,60 euros anuales en cómputo anual, para 2024.

Después habrá otra condición y es que si el solicitante «convive con familiares, la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su unidad económica de convivencia tienen que ser inferiores a determinadas cuantías».

La Seguridad Social también destina una serie de pensiones no contributivas para las personas que están en situación de invalidez. Para poder tener acceso a este tipo de prestación los requisitos serán los siguientes:

Ser mayor de 18 años y menor de 65 en la fecha de la solicitud.

Residir legalmente en territorio español durante cinco años, los dos últimos seguidos justo antes de la fecha de la solicitud.

Tener una discapacidad o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65%.

La Administración también informa a través de sus canales sobre la posibilidad de compaginar ambas pensiones no contributivas, la pensión para los jubilados e invalidez. «En el caso de las pensiones no contributivas, no se pueden cobrar dos pensiones a la vez. Solo se puede ingresar la de jubilación o la de invalidez. En este caso, también es incompatible la pensión de viudedad», afirma.