No sabías que lo necesitabas pero Ikea lo tiene y está volando de las tiendas: te contamos qué es

Entre los muchos productos de Ikea, podemos decir que hay algunos que van acorde a la temporada o estación en la que nos encontramos. Y en este caso, y dado que el otoño comienza a sentirse más que nunca, queremos presentarte algo que no sabías que necesitabas pero que está en Ikea y está volando de las tiendas. Toma nota porque te contamos qué es y seguro que vas a querer tenerlo.

El producto de Ikea que vuela de todas sus tiendas

¿Te has preguntado alguna vez dónde guardar tus paraguas cuando llegas a casa mojado? ¿O cómo evitar que el suelo se llene de agua cada vez que los dejas secar? Si la respuesta es sí, entonces necesitas el producto que Ikea ha lanzado recientemente y que está causando furor entre sus clientes: el paragüero Antenner.

El paragüero Antenner es un accesorio práctico y elegante que te permite almacenar tus paraguas de forma ordenada y cómoda. Tiene un diseño sencillo y moderno, con una estructura de acero negro y un revestimiento epoxi en polvo pigmentado que le da un aspecto mate y resistente. Su forma cilíndrica y sus medidas (16 cm de diámetro y 65 cm de altura) lo hacen ideal para colocarlo en cualquier rincón de tu casa, ya sea en el recibidor, el salón o el dormitorio.

Pero lo mejor del paragüero Antenner no es solo su estética, sino también su funcionalidad. Gracias a su cuerpo perforado, el agua que gotea de los paraguas se filtra y se recoge en un recipiente extraíble que se encuentra en la parte inferior. Así, evitas que el suelo se moje y que los paraguas se oxiden o se estropeen. Además, el recipiente se puede vaciar y limpiar fácilmente con un paño húmedo y un detergente suave.

El paragüero Antenner tiene capacidad para albergar hasta cuatro paraguas de tamaño estándar, tanto plegables como largos. Su precio es de 12,99 euros y está disponible en la página web de Ikea o en cualquiera de sus tiendas físicas.

No esperes más. Ahora ya conoces el producto de Ikea que necesitas este otoño así que hazte con el tuyo antes de que se agoten, porque se trata de uno de los artículos más vendidos de la temporada. No sabías que lo necesitabas, pero ahora no podrás vivir sin él. El paragüero Antenner es la solución perfecta para mantener tus paraguas organizados y secos. ¡No te quedes sin el tuyo!.