No has visto nada igual: Alcampo rebaja a menos de 100 euros esta televisión y se está agotando

Alcampo vende una televisión por menos de 100 euros y la oferta se ha hecho viral en internet. Este conocido supermercado, que también ha crecido en los últimos años en la venta de tecnología, ha puesto a la venta a través de su página web una televisión Qilive de 32 pulgadas por un precio de 99 euros. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la televisión de Alcampo que se ha hecho viral en las redes.

Una televisión es un elemento imprescindible en toda casa. El auge de las nuevas tecnologías ha modernizado radicalmente estos electrodomésticos, que ahora puedes encontrar buenos, bonitos y baratos. El gran número de empresas que se dedican a comercializar estos dispositivos electrónicos ha hecho que se incremente la competencia y esto también ha supuesto una bajada de los precios.

Hoy en día es posible encontrar una televisión que cubra tus expectativas por un módico precio. Un buen truco para ello es dedicarle un tiempo a navegar por la red y también aprovecharse del gran número de ofertas que puedes encontrar en internet. Las grandes cadenas de supermercado suelen aplicar a estos electrodomésticos unos buenos porcentajes de descuento y el mayor ejemplo de ello es la televisión que Alcampo ha puesto en el mercado por 99 euros.

La televisión en Alcampo por menos de 100 euros

Una televisión por menos de 100 euros es negocio seguro y más teniendo en cuenta que este electrodoméstico es uno de los más amortizados de los que puedes encontrar en el hogar. Al final, ese dispositivo electrónico se usa durante una gran parte del día, bien para obtener una información o un entretenimiento. Así que se puede entender que esta oferta de Alcampo con esta televisión pueda considerarse una ganga.

«¡El Qilive Q32H231B es la solución perfecta! Este televisor de 32 pulgadas te ofrece una calidad de imagen excepcional y una gran variedad de opciones de conectividad para que disfrutes al máximo de tu contenido favorito», informa Alcampo en su supermercado online de una televisión que también describe de la siguiente manera: «TV D-LED 81,2cm (32″) QILIVE Q32H231B, HD Ready, TDT T2, USB reproductor, 3xHDMI, 60 HZ».

En la oferta publicada en su página web, Alcampo también da todos los detalles de un producto que se ha descontado hasta los 99 euros de su precio inicial de 119 euros. Por ejemplo, destaca su conectividad completa gracias a que esta televisión está equipada con «HDMI, VGA, Scart, entrada de audio, auriculares y mucho más». «¡Conecta todos tus dispositivos sin problemas! Olvídate de las limitaciones y disfruta de la versatilidad que te ofrece el Q32H231B», informa la empresa.

Esta televisión que pone Alcampo a la venta también cuenta con un diseño elegante y moderno. «Con un acabado en negro y un soporte elegante, este televisor se integrará perfectamente en cualquier ambiente. Su diseño minimalista y moderno aportará un toque de sofisticación a tu hogar», informa.

Esta televisión de Alcampo también destaca por un bajo consumo energético, ya que cuenta con una clasificación energética E, que permitirá reducir unos euros en la factura de la luz sin sacrificar la imagen. «Su interfaz intuitiva y control remoto ergonómico te permitirán navegar por los menús y acceder a tus aplicaciones favoritas con facilidad. ¡Una experiencia sencilla y sin complicaciones!», dice en la oferta.

Sobre esta televisión por menos de 100 euros, Alcampo también destaca su precio accesible, ya que «el Qilive Q32H231B ofrece una excelente relación calidad-precio». «Disfruta de la última tecnología en televisores sin tener que vaciar tu bolsillo», informan, a la vez que también destacan tres especificaciones técnicas que aumentan el valor de este dispositivo. Son las siguientes: