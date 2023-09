No encontrábamos una forma barata de tomar café auténtico a buen precio. Lidl nos ha solucionado el problema

El café es una de las bebidas más consumidas y apreciadas en el mundo. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar una forma de disfrutar de un café de calidad, con todo el aroma y el sabor que nos gusta, sin tener que gastar mucho dinero o salir de casa. Nosotros estábamos en esa situación: no encontrábamos una forma barata de tomar café auténtico a buen precio. Hasta que descubrimos la solución que nos ofrecía Lidl.

La solución de Lidl para tomar café de forma gratuita

¿Eres de los que disfrutan de un buen café por la mañana, pero te da pereza ir a la cafetería o gastarte una fortuna en una máquina de cápsulas? Si es así, tenemos una buena noticia para ti: Lidl ha lanzado un molinillo eléctrico de café que te permite preparar tu propia taza de café molido al instante, con el aroma y el sabor que más te gusten.

El molinillo eléctrico de café de Lidl tiene una potencia de 200 W y un depósito con capacidad para 250 g de granos de café. Su funcionamiento es muy sencillo: solo tienes que introducir los granos de café en el depósito, ajustar el grado de molido que prefieras (desde fino a grueso) y pulsar el botón. En unos segundos, tendrás tu café molido listo para usar en tu cafetera o en tu filtro. Además, permite usarlo con todo tipo de cafeteras, ya sean de filtro, de émbolo, expreso, o cualquier otra que prefieras. Así podrás disfrutar del café que más te guste en cada momento.

Además, el molinillo eléctrico de café de Lidl te ofrece la posibilidad de regular el grado de molido en 25 posiciones diferentes, desde el más fino al más grueso, según tus preferencias y el tipo de cafetera que uses. También puedes ajustar la cantidad de café en polvo que quieres obtener, desde una taza hasta 14, y el molinillo se apagará automáticamente cuando alcance el nivel programado. El recipiente para el café en polvo tiene una tapa desmontable y una junta de goma que conserva el aroma y la frescura del café. Además, se puede limpiar fácilmente gracias a la arandela desmontable. Y si quieres dosificar directamente en tu cafetera expreso o de filtro, puedes usar el portafiltro que incluye el molinillo.

Además, el molinillo eléctrico de café de Lidl tiene un diseño elegante y compacto, con un acabado en acero inoxidable y un cable enrollable. Su precio es de solo 42,99 euros, lo que lo convierte en una opción muy económica y práctica para los amantes del café.

Si tú también quieres probar esta maravilla, no te lo pienses más y corre a tu tienda Lidl más cercana. Pero no tardes en ir a por él ya que seguro que se agota pronto. No dejes pasar esta oportunidad de disfrutar del mejor café al mejor precio. Lidl nos ha solucionado el problema.