¿Ningunas mallas te queda bien? Decathlon tiene la solución a tu problema

Si eres de las que se pasa horas buscando unas mallas que se adapten a tu cuerpo, que no se transparenten, que no se bajen, que no se arruguen, que no te aprieten, que no te hagan sudar… ¡No busques más! Decathlon tiene la solución a tu problema con una amplia gama de mallas para todos los gustos, necesidades y bolsillos.

Las mejores mallas de Decathlon

En Decathlon encuentras siempre las mejores prendas deportivas, y en el caso de lo leggings o mallas, las tienes de diferentes tejidos, colores, estampados, cortes y tallas, para que elijas las que mejor te sienten y te hagan sentir cómoda y segura. Ya sea para hacer fitness, running, yoga o simplemente para vestir, hay unas mallas perfectas para ti.

A continuación, te presentamos siete modelos de mallas que te encantarán y que podrás comprar en Decathlon con descuentos increíbles:

Leggings Slim Fitness Fit+ 500

Estas mallas son ideales para las que buscan unas mallas finas y elásticas que les permitan moverse con libertad. Su tejido contiene un 8% de elastán que garantiza una buena adaptabilidad al cuerpo y una buena recuperación de la forma. Además, tienen un bolsillo lateral muy práctico para guardar el móvil o las llaves.

Su diseño es sencillo pero elegante, con un color violeta que combina con todo y que aporta un toque de alegría a tu look. Su cintura es elástica y se ajusta sin oprimir. Estas mallas son perfectas para hacer fitness, pilates o cualquier actividad que requiera flexibilidad y confort. Su precio original es de 9,99 €, pero ahora las puedes conseguir por solo 7,99 €, ¡un 20% de descuento!

Mallas Leggings fitness Largas stretch 100

Estas mallas son las básicas por excelencia, las que no pueden faltar en tu armario. Son unas mallas ajustadas pero no ceñidas, que se adaptan a tu silueta sin marcar. Su tejido es tupido y está compuesto por un 92% de algodón muy confortable y suave al tacto.

Su color azul marino es muy fácil de combinar y te dará un aspecto sobrio y elegante. Su cintura es de tiro medio y tiene un elástico interior que evita que se bajen. Estas mallas son ideales para vestir o para hacer actividades de baja intensidad como caminar o estirar. Su precio es de 6,99 €, ¡un chollo!

Mallas Leggings fitness 520 Domyos

Estas mallas son ecodiseñadas y su tejido principal es de algodón orgánico, lo que las hace más respetuosas con el medio ambiente y con tu piel. Además, tienen un efecto moldeador que realza tu figura y te hace sentir más segura. Su tejido es opaco y no se transparenta, por lo que podrás hacer cualquier ejercicio sin preocuparte.

Su color gris es muy versátil y te permitirá crear diferentes looks. Su cintura es alta y tiene un bolsillo trasero con cremallera para guardar el teléfono. Estas mallas son ideales para hacer fitness, cardio o cualquier actividad de media o alta intensidad. Su precio inicial era de 22,99 €, pero ahora las puedes comprar por solo 11,99 €, ¡un 48% de descuento!

Leggings largos running cálidos mujer

Estas mallas son perfectas para protegerte del frío durante tus sesiones de running. Su tejido es térmico y transpirable, y ha sido probado para ofrecer un óptimo confort térmico entre -5 y 0 °C. Su interior es de felpa, lo que te aporta una sensación de calidez y suavidad.

Su color negro es muy favorecedor y tiene unos motivos geométricos en blanco que le dan un toque original y moderno. Además, tiene dos bolsillos laterales con cremallera para guardar tus objetos personales. Estas mallas son ideales para hacer running, trail o cualquier actividad al aire libre en invierno. Su precio original era de 24,99 €, pero ahora las puedes conseguir por solo 14,99 €, ¡un 40% de descuento!

Mallas Leggings fitness efecto vientre plano Mujer Domyos 500

Estas mallas son unas de las más modernas y divertidas de la colección. Su estampado le da un toque de color y de alegría a tu look. Su tejido es elástico y resistente, y tiene un efecto vientre plano que te ayuda a disimular la zona abdominal.

Su cintura es alta y tiene unas costuras planas que evitan las rozaduras. Su tacto es de piel de melocotón, lo que te aporta una sensación de confort y de suavidad. Estas mallas son ideales para hacer fitness, yoga o cualquier actividad que requiera flexibilidad y comodidad. Su precio original era de 24,99 €, pero ahora las puedes comprar por solo 19,99 €, ¡un 20% de descuento!

Leggings Fitness Cardio Talle Alto Moldeadores

Estas mallas son unas de las favoritas de las clientes, ya que tienen un diseño muy favorecedor y funcional. Su color verde es muy bonito y original, y te dará un aspecto fresco y juvenil. Su tejido es muy transpirable y tiene un efecto moldeador que realza tu figura y tiene un efecto vientre plano.

Su cintura es alta y tiene un bolsillo lateral con cremallera para guardar el móvil o las llaves. Estas mallas son ideales para hacer fitness, cardio o cualquier actividad de media o alta intensidad. Su precio original era de 24,99 €, pero ahora las puedes conseguir por solo 19,99 €, ¡un 20% de descuento!

Mallas leggings fitness 3 franjas de Adidas

Estas mallas son unas de las más clásicas y elegantes de la colección. Su color negro es muy fácil de combinar y te dará un aspecto deportivo y sofisticado. Su tejido es principalmente de algodón suave y extensible, lo que te ofrece una máxima comodidad en cualquier ocasión.

Su diseño tiene las tres franjas características de la marca adidas en blanco, lo que le da un toque de distinción y de calidad. Su cintura es elástica y se adapta a tu cuerpo sin oprimir. Estas mallas son ideales para vestir o para hacer actividades de baja intensidad como caminar o estirar. Su precio original era de 25,99 €, pero ahora las puedes comprar por solo 20,99 €, ¡un 20% de descuento!

Como ves, en Decathlon tienes una gran variedad de mallas para elegir la que mejor se adapte a ti y a tu estilo. No esperes más y aprovecha estas ofertas increíbles para renovar tu armario y sentirte bien con tu cuerpo. ¡Decathlon tiene la solución a tu problema!.