Ni se te ocurra echar esta oferta de empleo. Vas a acabar muy mal

El proceso de búsqueda de empleo puede llegar a ser complicado si no sabes afrontarlo de la manera adecuada, lo cual incluye saber analizar bien las ofertas para detectar posibles fraudes, ya que lamentablemente hay muchos en torno a este sector. Te contamos cuál es la oferta de empleo a la que no debes apuntarte jamás ya que la cosa podría acabar muy mal para ti, así que ten mucho cuidado y no caigas en la trampa.

Esta es la estafa de la oferta del SEPE que debes evitar

El phishing es una de las técnicas más habituales en los últimos años a la hora de estafar de forma digital, tanto por teléfono como por Internet, y es que las nuevas tecnologías pueden ser muy seguras pero también un auténtico peligro para los menos precavidos. Y en este caso, una falsa oferta de empleo puede terminar siendo muy perjudicial para ti.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha alertado en sus redes sociales de la detección de un nuevo fraude que se está cometiendo utilizando su nombre, una falsa oferta de empleo en la que, una vez que te inscribes, te piden tus datos bancarios y tus documentos de identificación personal (DNI, NIE, pasaporte, etc).

La estafa de la oferta del SEPE, según detalla la propia Administración, comienza tras participar el candidato en una oferta publicada en Infojobs y recibir posteriormente una propuesta de trabajo por parte de la supuesta empresa, algo que obviamente hacen con todos los candidatos para conseguir el mayor número posible de víctimas. Una vez que se contacta con el candidato, se le pide que descargue y rellene un formulario del SEPE (falso SEPE), en el que deberán introducir sus datos personales y número de cuenta bancaria, supuestamente para recibir ahí el pago de la nómina cada mes. Y una vez que haces eso, la empresa desaparece y jamás contestarán a tus mensajes, pero podrán suplantar tu identidad y robarte lo que tengas en cuenta ya que te habrán robado los datos.

Desde el SEPE recuerdan que jamás se te enviará un mensaje para pedirte un número de cuenta o tus documentos de identificación, y ofrecen además una serie de consejos de seguridad para evitar fraudes como el de esta estafa de la oferta del SEPE: