Ni en mano ni por correo: Mercadona confirma cuál es la única forma de conseguir trabajo en sus supermercados

La cadena de supermercados Mercadona ha confirmado a través de su página web cuál es la única manera para pedir trabajo en sus supermercados, oficinas y bloques logísticos y cómo es el proceso de selección para tales puestos.

Según lo indicado por la cadena presidida por Juan Roig en su apartado de Atención al Cliente, la única forma de trabajar en sus tiendas pasa por crear un perfil de candidato en su Portal de Empleo. No se gestionarán solicitudes por teléfono, correo, redes sociales o a través de su formulario de contacto.

Hace un año, Mercadona cambió su manera de gestionar las candidaturas con un nuevo portal de empleo más ágil. Este portal permite al interesado crear su perfil personal y a la empresa tener bajo constante supervisión todos los perfiles. Además, permite identificar oportunidades y contactar proactivamente con los candidatos que encajen con alguna vacante.

Salario en Mercadona

El salario en un puesto de trabajo en Mercadona, para una jornada de 40 horas semanales, es de 1.734 euros brutos al mes. Con más de 4 años de antigüedad, la cifra asciende a un total de 2.346 euros brutos al mes. La empresa está adoptando nuevas iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad, con mejoras de jornada laboral, consolidación del poder adquisitivo o su política de retribución variable (reparto de 780 millones en primas de objetivos).

Además, Mercadona ha creado 5.000 nuevos puestos de trabajo en la Península (4.500 en España y 500 en Portugal). La compañía cerró el año con una plantilla de 115.000 personas, 107.500 en España y 7.500 en Portugal. Además, prevé invertir más de 1.000 millones de euros para evolucionar en su modelo de supermercado hacia la Tienda 9 y ampliar y reformar sus bloques logísticos. En cuanto a empleo, vaticinan crear más de 1.000 puestos de trabajo e incrementar un 3,5% sus ventas, hasta alcanzar los 43.200 millones de euros.