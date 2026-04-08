Colas en Mercadona por la nueva crema anticelulítica de Deliplus que aporta firmeza e hidratación a tu piel

La cadena de supermercados Mercadona vuelve a situarse en el foco del sector cosmético con un producto muy comentado. Es una crema anticelulítica y reafirmante de su marca Deliplus que destaca por su bajo precio (5.50 euros) y su formato: un bote de 400 ml. Representa 1,37 euros por cada 100 mililitros de producto.

El producto del supermercado está diseñado para combatir la celulitis y mejorar la firmeza de la piel y entre sus principales beneficios están: Un efecto reafirmante sobre la piel, mejora de la textura cutánea, hidratación prolongada y una acción sobre la llamada «piel de naranja» (que afecta aproximadamente al 90% de las mujeres en algún momento de su vida). Está pensado para que se aplique con un suave masaje circular en zonas como muslos, glúteos o abdomen.

Aparte de su uso diario, los expertos recomiendan hacerlo tras la ducha, cuando la piel está más receptiva, y realizar movimientos circulares ascendentes. Este masaje ayuda a la circulación sanguínea y el drenaje, dos elementos clave contra la celulitis. Uno de los ingredientes clave es el silicio biofuncional, un componente habitual en cosmética, que ayuda a estimular la producción de colágeno y elastina.

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La nueva propuesta del Mercadona

El nuevo producto de Mercadona destaca por su relación calidad-precio, en un sector con productos anticelulíticos que superan ampliamente los 30 o incluso 60 euros. Estas cremas buscan combatir la celulitis, que es una alteración estética que afecta a la mayoría de las mujeres y que se produce por la acumulación de grasa en algunas partes del cuerpo (muslos, glúteos, etc.).

Entre las causas más habituales están: factores hormonales, genética, sedentarismo, retención de líquidos y alimentación. Aunque no suponga un problema de salud, sí suele ser una de las principales preocupaciones estéticas de las mujeres.