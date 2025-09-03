Ni Apis ni Orlando: ésta es la empresa que fabrica el tomate frito de Mercadona

En los pasillos de cualquier Mercadona, entre los muchos productos que llegan o que son novedad, hay un clásico que nunca falla. El tomate frito Hacendado es uno de esos imprescindibles en nuestra despensa que siempre está ahí cuando más se necesita. ¿Una pasta rápida? ¿Unas albóndigas caseras? ¿Un arroz con sabor? Pues bien, detrás de ese brick tan familiar no están ni Apis ni Orlando, las marcas más conocidas del mercado. La verdadera fábrica que está detrás del famoso tomate frito de Mercadona suele pasar desapercibida para el gran público, pero es una de las más destacadas en este tipo de producto.

Como ocurre con otros productos de Hacendado, una empresa experta es la que se encarga de hacer el tomate frito de Mercadona, y sus otras versiones, como el tomate triturado. Y es como decimos, una de las mejores. Se trata de Grupo Cidacos, una firma con larga tradición en el mundo de las conservas vegetales. Una marca que desde hace décadas vende su propio tomate, pero que a la vez elabora este de Mercadona que muchos cliente consumen a diario. Un producto cuyo origen está en los campos de Toledo, donde se cultivan los tomates que luego acaban en millones de hogares españoles.

¿Quién fabrica en realidad el tomate frito de Mercadona?

Aunque muchos dan por hecho que el tomate frito de Mercadona está hecho por marcas conocidas como Orlando o Apis, lo cierto es que no es así. Detrás de ese brick que todos hemos tenido, o tenemos, en casa, está una empresa que quizás para algunos pasa bastante desapercibida, pero que lleva décadas trabajando en el sector. Se trata de Grupo Cidacos, una compañía española especializada en conservas vegetales, que es quien realmente elabora este producto que tantas veces usamos para acompañar platos sencillos, caseros y de diario.

Puede que como decimos, haya personas que no conocen a la marca Cidacos, pero lo cierto es que está más presente en nuestras cocinas de lo que creemos. Y no sólo con tomate, sino también con legumbres, salsas, espárragos, pimientos, productos que compramos sin mirar dos veces la etiqueta. Y por ello, Mercadona trabaja con esta empresa desde hace años logrando uno de los mejores tomates de marca blanca para cocinar, en su versión triturada o entera, o también para echar rápido a cualquier plato si hablamos del tomate frito.

En este caso, el tomate que usan no viene de cualquier parte. Se cultiva en los campos de Toledo, y una vez recolectado, se procesa en cuestión de horas para que mantenga la frescura y el sabor. Desde fuera puede parecer solo un brick más. Pero cuando sabes quien lo elabora, se entiende mejor por qué este producto se ha convertido en un básico en tantas despensas.

Tomate frito o triturado: parecidos, pero no iguales

Una de las cosas que suele generar confusión es la diferencia entre el tomate frito y el tomate triturado. A simple vista, están en la misma estantería. Y muchos los usan indistintamente. Pero si uno se fija bien, los ingredientes y el uso que se les da no son los mismos. El tomate frito, como su nombre indica, ya viene cocinado. Lleva aceite, azúcar, sal y ácido cítrico, y está listo para calentar y servir. Es más dulce, más espeso y tiene ese toque que a veces recuerda a los platos de la abuela.

En cambio, el tomate triturado Hacendado, que también fabrica Cidacos, es otra cosa. Es básicamente tomate crudo, triturado, con un poco de sal y acidulante para conservarlo. No lleva grasa, ni azúcar, ni nada más. Es más ligero, más fresco, y requiere cocción en casa. Pero eso también lo hace más versátil: lo puedes usar para hacer una salsa desde cero, ajustar los condimentos a tu gusto y evitar ingredientes innecesarios.

Tres recetas fáciles con el tomate frito de Mercadona

Si tienes tomate triturado Hacendado, es como decimos, el mejor para sofritos o para elaborar las mejores salsas, pero en el caso del brick de tomate frito Hacendado en casa, ya tienes medio plato hecho. Es un producto que, al venir cocinado, te ahorra tiempo y da mucho sabor con muy poco esfuerzo. Aquí van tres ideas que puedes poner en práctica sin complicarte la vida y con ingredientes que casi siempre tienes a mano.

Fríe o cocina al horno tus albóndigas caseras o compradas. En una cazuela, añade un poco de aceite y sofríe cebolla muy picada. Cuando esté transparente, incorpora el tomate frito, un chorrito de caldo (o agua) y deja que cueza todo junto. Añade las albóndigas y cocina a fuego lento unos 10 minutos. Perfectas con arroz blanco o puré. Huevos al plato. Usa una cazuelita de barro (o cualquier recipiente que aguante el horno). Pon una base generosa de tomate frito, unas rodajas finas de chorizo o jamón, y casca encima un par de huevos. Espolvorea sal y pimienta y hornea a 180 ºC hasta que las claras cuajen. Plato clásico, rápido y sin líos.

Usa una cazuelita de barro (o cualquier recipiente que aguante el horno). Pon una base generosa de tomate frito, unas rodajas finas de chorizo o jamón, y casca encima un par de huevos. Espolvorea sal y pimienta y hornea a 180 ºC hasta que las claras cuajen. Plato clásico, rápido y sin líos. Pasta exprés con atún. Cuece los espaguetis o macarrones como siempre. Mientras tanto, en una sartén, calienta el tomate frito con una lata de atún escurrido. Puedes añadir orégano, ajo en polvo o lo que tengas por casa. Mezcla todo bien y sirve con un poco de queso rallado por encima. Lista en menos de 15 minutos.

Al final, productos como el tomate frito o el triturado de Mercadona demuestran que la marca blanca no significa menor calidad. A veces, sólo significa menos marketing. Pero cuando uno se detiene a mirar quién está detrás, cómo se cultiva, cómo se fabrica y cuánto cuesta, es más fácil entender por qué tiene tanto éxito. Ni Apis ni Orlando. En este caso, es Cidacos quien está ahí, cocinando sin hacer ruido, pero con eficiencia y además con un mejor margen en lo que a precio se refiere: 1,35 euros para el pack de tres bricks de 400 gramos o 0,95 el pack de tres bricks de 210 gramos. O también, el tarro de cristal de 560 gramos por 0,90 euros.