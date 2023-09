En el escenario de inflación en el que nos encontramos, España vive con preocupación la escalada de precios de los combustibles que ya concatenan once semanas consecutivas de subida. La gasolina sin plomo 95 está a 1,766 €/litro, la 98 a 1,935 €/litro, el gasóleo A está a 1,691 €/litro y el gasóleo A+ a 1,800 €/litro. Lo que se traduce en que, dependiendo del vehículo y del tipo de combustible, llenar el depósito de un coche puede llegar hasta los 100 euros y el de un camión hasta los 1.700 €. Precios que, sin duda, van a repercutir en el encarecimiento de los transportes, lo que hará que alimentos y billetes de autobús y avión se eleven también.

Las causas de esta espiral alcista en los precios de los combustibles han sido principalmente tres, como nos explica Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES):

1- La estrategia seguida por Arabia Saudí durante este año de reducir sus emisiones con el fin de provocar más demanda que oferta y, en consecuencia, disparar los precios.

2- La recuperación del consumo de China a niveles previos a 2020.

3- La especulación de Rusia durante este año, a la que ahora hay que sumar la medida bomba lanzada por el Gobierno de Putin este jueves al vetar las exportaciones de gasolina y gasóleo para estabilizar el mercado interior, ante la escasez que tiene su país. La medida fue anunciada con efecto inmediato con carácter temporal. Aunque este veto no afecta directamente a la UE, debido al que impuso la Unión el pasado 5 de febrero prohibiendo importar a Europa cualquier producto petrolífero ruso y derivados, supone más escasez en el mercado mundial y el fin para Europa de comprar combustibles rusos mezclados con otros, fórmula con la que de manera tan ladina burlaba la prohibición de adquirir gasolina y gasóleo ruso.

Busque Rusia su estabilidad interna o desestabilizar más el mercado internacional –probablemente las dos–, el escenario mundial tiembla. Uno de los grandes productores se retira, veremos por cuánto tiempo.

La posición saudí

Se tambalea también occidente con el anuncio realizado por el ministro del Petróleo de Arabia Saudí este lunes ante el Congreso Mundial del Petróleo en Canadá, asegurando que el cártel del petróleo va a seguir recortando producción. Parece claro que, de momento y por un buen tiempo, la situación no va a mejorar. «Los precios de los combustibles se mantendrán altos», avanza Nacho Rabadán. No obstante, hace una reflexión muy interesante sobre la raíz de estos movimientos de ajedrez para manejar los precios: Europa es la culpable de la especulación que ha llevado a estos precios en el combustible por haber ido anunciando nuestra estrategia energética. Somos nosotros los que les hemos ido advirtiendo de nuestros planes de prescindir del combustible, luego no debería extrañarnos que saquen el máximo beneficio el tiempo que todavía los necesitemos.

Por otro lado, no debemos olvidarnos de que la UE no busca ni pone en práctica soluciones. Nacho Rabadán asegura que CEEES ha propuesto al Gobierno español varias medidas –como una bajada de 10% del IVA– que no reciben respuesta. Si miramos únicamente a España, perdemos capacidad de refino porque es imposible abrir refinerías, y las pocas que permanecen en funcionamiento se quedan obsoletas; por tanto, dependemos más de otras potencias que refinan.

Todos estos factores juntos hacen que «la situación pueda ser muy difícil este invierno». Va a depender de lo frío que sea.

Nacho Rabadán recuerda que los inventarios de crudo y de diésel están bajo mínimos y muestra su preocupación ante China porque «lo está haciendo muy bien y ya es el quinto productor mundial de petróleo». Parece que sólo nos quedan peones sobre el tablero…