Elon Musk afirmó este domingo en Twitter, red social que compró el año pasado y que recientemente rebautizó como X, que financiará la «factura legal» de aquellos empleados que sean penalizados por sus empresas por sus tuits: «Si su empleador lo trató injustamente debido a que publicó o le dio ‘me gusta’ a algo en esta plataforma, financiaremos su factura legal. Sin límite. Por favor déjanos saber».

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.

No limit.

Please let us know.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023