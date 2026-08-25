Miriam, camionera argentina trabajando en Europa: «Estoy 22 o 24 días fuera y vuelvo a casa 3 o 4 días»

Miriam es una chofer internacional de nacionalidad argentina que ha publicado un vídeo viral en las redes sociales donde ha explicado todos sus secretos para poder optimizar el tiempo, ya que durante un mes puede estar entre 22 y 24 días fuera de casa. También ha enseñado todas las interioridades del camión que se ha convertido en su hogar durante sus travesías por toda Europa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los trucos de esta camionera internacional de nacionalidad argentina.

Ser camionero o camionera internacional exige una gran voluntad y capacidad de organizarse. Estos héroes de la carretera hacen de este vehículo su casa y durante un mes pasan gran parte del tiempo realizando trayectos que son difíciles de realizar por tren, avión o barco. Por ello, Miriam, una camionera argentina que hace rutas internacionales por toda Europa, ha contado su historia en un vídeo publicado mientras hacía una ruta por Portugal.

«Si bien es poco el tiempo que tengo para descansar cuando regreso de los viajes, trato de buscar la forma de optimizar lo más que pueda ese tiempo. Lo que hago es ir al supermercado antes de llegar con el camión a casa y que empiece a correr el tiempo de descanso; ya ahorrarme ese tiempo de compras suma mucho», cuenta esta profesional de la conducción que informa en el vídeo que llega a pasar en la carretera hasta 24 días a lo largo del mes. Esto supone una gran logística para poder descansar en casa lo máximo posible.

La historia de la camionera que trabaja en Europa

«Bueno, yo, que estoy en transporte internacional, estoy 22 o 24 días fuera», comienza diciendo en un vídeo que cuenta con miles de interacciones y en el que sus seguidores le muestran su apoyo para que tenga suerte en la carretera. «Cuando vuelvo a casa, sólo estoy 3 o 4 días con suerte si es temporada baja; si no, son dos días nada más», dice sobre el tiempo que llega a pasar en casa dependiendo de los meses del año.

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«Tengo que optimizar el tiempo porque quiero visitar amigos, quiero descansar, quiero descansar, tengo que preparar las cosas para el próximo viaje y se complica un poco con tan poco tiempo», cuenta.

«La forma que encontré de optimizar ese tiempo es pasar por algún supermercado», cuenta mientras enseña todas las interioridades de su camión, donde tiene una nevera para que los alimentos se puedan mantener frescos y en condiciones mientras desarrolla su actividad profesional por las carreteras de toda Europa.

También muestra todos los alimentos y preparados para comer que ha comprado antes de finalizar su etapa en el camión y consumir en casa. También enseña «todas las cosas no perecederas, ya sean servilletas, dentrífico, papel» que le acompañan durante el viaje. «Esa es la forma que yo encuentro para optimizar mi tiempo y después, cuando llego a casa, tener más tiempo para descansar», finaliza diciendo en un vídeo esta camionera de rutas internacionales que tiene que hacer malabares para poderle ganar la partida al tiempo en una de las profesiones más sacrificadas que podemos encontrar hoy en día. Su historia ha tenido una gran repercusión en las redes sociales.