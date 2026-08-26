Así, este acuerdo se ha cerrado en el marco de un juicio federal celebrado en California que apenas se ha prolongado durante una semana y que respondía a las demandas interpuestas por 29 estados. Por tanto, con este pacto se pone fin a uno de los procesos judiciales de mayor alcance relacionados con las acusaciones contra las redes sociales por su impacto en los menores. En concreto, cuatro Estados llegaron a reclamar hasta 1,4 billones de dólares en indemnizaciones, además de exigir importantes modificaciones en el funcionamiento de las plataformas de Meta.

Frente a estos cargos, Meta ha defendido que contaba con herramientas de seguridad suficientes, alegando que no había incurrido en engaño sobre el potencial lesivo de sus redes al no ser la “adicción a las redes sociales” una patología psiquiátrica oficialmente reconocida.

Control horario para menores

El pacto contempla también varias medidas para reforzar el control sobre el uso que hacen los menores de las plataformas de Meta. Entre ellas, se establece un máximo de dos horas diarias de conexión para los usuarios adolescentes, un límite que únicamente podrá superarse con autorización expresa de sus padres. Igualmente, los menores tendrán restringido el acceso a las redes sociales entre las doce de la noche y las seis de la mañana, salvo que cuenten también con el consentimiento paterno. La compañía limitará igualmente la posibilidad de que los niños puedan consultar el número de me gusta y las reacciones que reciben las publicaciones.

Tras conocerse este acuerdo, las acciones del grupo han registrado una subida del 4,4% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. La indemnización acordada por la multinacional equivale a menos de un 10% de lo que se ha comprometido a gastar durante 2026 sólo en desarrollar inteligencia artificial y construir centros de datos, una partida que podría alcanzar los 135.000 millones de dólares según sus últimas cuentas.