Meta paga 17.000 millones para cerrar las demandas que la acusan de enganchar a los adolescentes a sus redes
Zuckerberg se ha comprometido a incorporar restricciones de límites de tiempo diario para menores
Meta ha llegado a un acuerdo en el que va a pagar 16.680 millones de dólares para cerrar las demandas presentadas por varios estados en EEUU. En concreto, en estas denuncias se indicaba que la empresa diseñó Facebook e Instagram para generar adicción en los niños, y que además Meta había engañado a los consumidores sobre la seguridad de estas aplicaciones. Asimismo, también se resalta que Meta recopiló los datos personales de los usuarios de forma indebida, una situación que además afectaba a menores de edad.
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