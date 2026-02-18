El Ibex 35 avanza un 1,34% en la media sesión y tantea los 18.200 puntos

El Ibex 35 avanzaba un 1,34% en la media sesión de este miércoles y alcanzaba los 18.195,4 puntos, acelerando así el alza del 0,3% que había observado en la apertura.

«A nivel geopolítico, principio de acuerdo nuclear EEUU e Irán que permitirá levantar las sanciones sobre el crudo iraní y suavizar las tensiones en Oriente Medio», señalan los analistas de Renta 4.

Los expertos también destacan, en el plano comercial, el acuerdo entre Japón y Estados Unidos, por el cual el país asiático invertirá 550.000 millones de dólares en Estados Unidos para que los aranceles se limiten al 15%.

Siguiendo con el plano internacional, Christine Lagarde tiene previsto dejar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) antes de que expire su mandato de ocho años en octubre de 2027 para facilitar que el presidente francés saliente, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, encuentren un nuevo banquero central para la eurozona, según ‘Financial Times’.

También se ha conocido que la tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de enero en el 3%, lo que implica una sustancial desaceleración de cuatro décimas respecto del mes anterior y la menor subida del coste de la vida desde marzo de 2025, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

En España, la compañía de belleza ‘premium’ Puig ha informado este miércoles de que cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto ajustado de 587 millones de euros, un 6,5% más que en el año anterior.

De su lado, Enagás ha anunciado que celebrará su Junta General Ordinaria de accionistas el próximo 26 de marzo, en segunda convocatoria, en la que propondrá la reelección como consejeros por un nuevo periodo estatutario de cuatro años de su consejero delegado, Arturo Gonzalo Aizpiri, y su presidente, Antonio Llardén.

Otra energética, en este caso Naturgy ha reportado que obtuvo un beneficio neto récord de 2.023 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 6,4% con respecto a sus ganancias de 1.901 millones de euros en 2024.

Por otra parte, el consejo de administración de Aena ha aprobado la propuesta del Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión total de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada y, por tanto, se recogen en el DORA 2027-2031.

Ibex 35

En este contexto, los principales valores al alza en la media sesión eran CaixaBank (+3,45%), Puig (+3,09%), Banco Santander (+2,98%), Bankinter (+2,72%), ArcelorMittal (+2,65%) y ACS (+2,46%).

Del lado contrario se situaban Naturgy (-3,55%), Aena (-2,92%), Telefónica (-0,82%), Fluidra (-0,16%) y Amadeus (-0,15%).

Mercados internacionales