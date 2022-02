Regalar a tu pareja en San Valentín los mejores y más baratos lotes de colonia es posible gracias a las ofertas de Mercadona de esta semana. Puedes regalar el clásico de toda la vida, el perfume que acompañará esta noche y las que sigan a través de unos aromas maravillosos. Una excusa más, en este día de San Valentín para poner rumbo a tu supermercado favorito, con una botella de cava y unos bombones, tienes la noche perfecta lista por mucho menos de lo que te imaginas.

Estos son los mejores y baratos lotes de colonia para regalar a tu pareja en San Valentín

El lote mujer floral de Mercadona es impresionante. Las flores son las protagonistas de esta botella de colonia enorme de 200 ml. La podrás usar en el día a día para ti o hasta para perfumar toda tu casa, es una de esas opciones de lo más práctica, teniendo en cuenta que cuesta solo 6,50 euros, es un auténtico chollazo para San Valentín.

El lote Shine de Mercadona es un concepto de perfume muy mediterráneo. Muy fresco y lleno de vida nos ayudará a sentir en primera persona los aromas de una serie de matices que llenarán este San Valentín de amor. Se presenta con una colonia grande y un gel de baño que ayudará a que nada más levantarnos disfrutemos de esta oleada de buenas sensaciones por solo 13 euros.

Este lote Your art your de perfume Selk tiene hasta tres fragancias distintas que puedes mezclar como más te gusten. Vale solo 7,50 euros y es una buena inversión para un San Valentín perfecto. Mercadona te lo envuelve y prepara para que no tengas que preocuparte de nada de nada, lo tendrás todo listo para esta celebración de lujo.

Puedes tener un lote de hombre por solo 4 euros. Un precio de lo más bajo si tenemos en cuenta la calidad de los perfumes de Mercadona. Una opción para el día a día de un hombre activo que la puede llevar al trabajo o al gimnasio. Son de esos botes de colonia con los que perfumarse rápidamente antes de una reunión o al salir de hacer deporte, baratos y buenos.

Estas son algunas opciones para este San Valentín. No te quedes sin ellas serán el regalo perfecto para un día en el que el amor acabará siendo el auténtico protagonista de una fiesta de lo más especial.