Mercadona retira el cosmético que todos usaban y provoca tristeza absoluta: «Era el mejor»

Mercadona, reconocido supermercado con variados productos y una amplia selección para sus clientes, ha provocado sin embargo el enfadado en algunos de sus «Jefes» al retirar uno de sus productos más reconocidos. Toma nota porque los supermercados de Juan Roig han retirado un nuevo producto y esta vez era el cosmético de Mercadona que todos utilizaban y cuyo adiós ha provocado una auténtica tristeza entre los clientes.

Mercadona retira su mejor champú

El champú anticaspa de peonia blanca es el producto que ya ha desaparecido de la sección de higiene y cosmética de Mercadona por lo que ya no podrás encontrarlo a pesar de que era uno de los productos que más se vendían. Esta decisión deja a muchos clientes decepcionados, que desde hace años utilizaban este producto por sus principios activos y su aroma.

Ha sido en las redes sociales donde hemos sabido de la retirada del producto en cuestión. Un cliente de Mercadona preguntó por él, pero desde la cuenta de los supermercados, contestaron que ya no estaba disponible.

@Mercadona Se que han descontinuado este producto pero no habrá alguna forma de adquirirlo es que de verdad que es el mejor shampoo que he usado pic.twitter.com/eNemr2WngD — dat99 (@Daft_IQ) December 25, 2022

Esta retirada de producto no sólo afecta a aquellos usuarios que ya contaban con el champú en su hogar, sino que también enfada a aquellos que veían en él una oportunidad de satisfacer su necesidad de un buen champú anticaspa. Esto sumado a que el producto fue retirado sin previo aviso, ha pillado a muchos clientes, como al usuario de Twitter por sorpresa y sin que sepan que ha pasado realmente.

Y lo peor es que no se trata de algo temporal o que tal vez el champú ha sido retirado porque le vayan a cambiar el envase. No va a volver y de hecho, Mercadona recomendaba al cliente que preguntó que usara otras alternativas disponibles en sus establecimientos pero no de su marca blanca sino de la marca H&S, de la que vende un champú anticaspa normal, uno que aunque es anticaspa suma a su fórmula el mentol y un tercero de la misma gama pero llamada «Citrus» porque en su fórmula introduce cítricos como el limón.

Champús que tienen un precio de 4,25 euros por bote de 360 ml y que en comparación con el de Mercadona son bastante más caros, teniendo en cuenta que este costaba 1,85 euros, de modo que los clientes no se han tomado de muy buena gana esta retirada en los supermercados de Juan Roig y esperan que tarde o temprano tenga alguna novedad al respecto pero de su marca blanca, Deliplus.