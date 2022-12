Mercadona nos vuelve locos con el su último plato preparado: exótico y está para chuparse los dedos

Mercadona sigue apostando por los platos preparados dado que se han convertido en uno de sus productos de mayor éxito. De hecho, hace poco arrasaron con su pollo asado y sorprendieron a todos con sus huevos fritos, pero ahora se acercan a la cocina oriental para sacar un plato que sus clientes esperaban con ganas desde hacía tiempo. Por ello Mercadona ha vuelto loco a todo el mundo loco con su último plato preparado: exótico y además, para chuparse los dedos.

Mercadona ha dado a conocer su nuevo plato preparado y lo cierto es que parecía que estaba siendo muy esperado, ya que nada más ponerse a la venta se ha agotado en apenas dos días. Por suerte se ha podido reponer sin problema ya que parece que todos los «Jefes» de Mercadona desean probar los nuevos Noodles Yakisoba con carne y verduras que se venden en un bol listo para calentar y comer.

Los noodles (o fideos) Yakisoba son un plato típico en la cocina japonesa aunque son de origen chino. No dejan de ser unos fideos (similares a los tallarines) fritos que se sirven con verduras y a los que se les puede añadir también carne, justo como los encontramos en Mercadona.

Los Yakisoba de los supermercados valencianos cuenta en sus ingredientes con fideos de Trigo, salsa Yakisoba, salsa de soja, cebolla, col lisa, ajo, polvo de seta shittake, secreto de cerdo y aceite de girasol, entre otros. Un plato de lo más completo que ya es viral en redes sociales y todo el mundo alaba lo buenos que están.

Antes de llegar a casa he pasado por el Mercadona y he ido directo a la comida preparada. Estaban poniendo serranitos y unos Yakisoba que estaban en sección de novedad. 4’50€ cada uno y me han sabido a gloria. No serán unos Yakisoba de restaurante pero os animo a probarlos pic.twitter.com/oTSawaNdN5

— Alejop😺 🏒🦆 (@_alejop85_) November 28, 2022