Mercadona lo vuelve a hacer: arrasa con el plato preparado que vas a querer comer a todas horas

Hay días en los que no apetece cocinar, pero tampoco se quiere caer en la tentación de acabar haciendo un pedido de comida rápida a domicilio. Lo ideal entonces sería tener a mano algo rico, rápido y contundente que se prepare en unos minutos y se disfrute como si fuera de restaurante. Pues bien, Mercadona lo ha vuelto a hacer con una novedad que promete convertirse en el comodín perfecto para esos momentos: el plato preparado de Patatas fritas con carne kebab y salsa Hacendado. Cuesta 3,50 euros, viene en una bandeja de 370 gramos y ya está causando sensación.

Este nuevo plato preparado de Mercadona está pensado para quienes adoran el sabor del kebab clásico pero no tienen tiempo (ni ganas) de salir a buscar uno. Viene con todo: patatas fritas crujientes, carne de pollo estilo kebab y una salsa suave que lo remata todo con un toque cremoso y especiado. Lo único que tienes que hacer es calentarlo y disfrutar. Y sí, es exactamente tan adictivo como suena. Por algo se está convirtiendo en uno de los productos más buscados de la sección de refrigerados. Aunque en un primer vistazo pueda parecer una simple comida precocinada, lo cierto es que este kebab de Mercadona ha dado en el clavo. La presentación es limpia, el sabor está muy logrado y la ración resulta ideal para una cena o comida rápida. La clave está en el equilibrio entre las texturas: la patata en su punto, la carne jugosa y la salsa que une todo sin empalagar. No es de extrañar que muchos ya digan que podrían comerlo a todas horas.

El plato preparado de Mercadona que querrás comer a todas horas

El plato preparado de kebab con patatas fritas de Hacendado no es uno más en la lista de comidas rápidas. Viene en una bandeja individual de 370 gramos, lista para calentar en el microondas. Una vez lo abres, te das cuenta que cuenta con una base generosa de patatas, carne de pollo estilo kebab troceada y una bolsita con la típica salsa blanca (muy parecida a la de los locales de comida turca) que puedes añadir al gusto.

El sabor es lo que realmente sorprende. La carne tiene un punto especiado y está bien cocinada, sin grasa excesiva ni textura seca. Las patatas no pierden su firmeza al calentarlas y la salsa, lejos de ser pesada, aporta un contraste suave y refrescante. Todo eso por un precio de 3,50 euros, lo que lo convierte en una alternativa asequible y sabrosa que puedes disfrutar tanto a la hora de comer en la oficina, o si lo prefieres, lo puedes disfrutar como una cena cuando llegues del trabajo.

Cómo prepararlo para que quede perfecto

Lo mejor de este producto es que se prepara en cuestión de minutos. Sólo hay que quitar el cartón protector, abrir ligeramente la tapa de plástico y meter la bandeja en el microondas durante 3 o 4 minutos. Una vez caliente, se añade la salsa incluida y se remueve bien para mezclarlo todo. Listo para comer. Otra opción es cocinar en la freidora de aire durante 6 minutos a temperatura de 200 grados.

Y una vez esté caliente y hayas echado la salsa, lo puedes mejorar incluso más, añadiendo un poco de guindilla si te gusta picante, espolvoreando orégano o incluso sirviéndolo sobre pan de pita para tener una experiencia más cercana a un kebab de verdad. Sea como sea, la base que ofrece Mercadona es muy sólida.

Un éxito en redes sociales

En redes como TikTok o Instagram no han tardado en aparecer vídeos de gente probando este plato y hablando de lo bueno que está, además de felicitar a Mercadona por haber creado, de nuevo, un plato que está delicioso, es barato y además es perfecto para esos momentos que deseas comer algo rico pero no te apetece ponerte a cocinar durante una hora.

De hecho, este plato no es sólo perfecto en el caso de llega cansados del trabajo, sino que se ha convertido también en un comodín para universitarios. Es práctico, está rico y tiene ese punto de comida callejera que tanto gusta.

¿Merece la pena?

Con tantos productos preparados en el mercado, no todos logran destacar. Pero este kebab de Mercadona lo consigue. Tiene sabor, tiene buena textura y está listo en minutos. Además, su precio de 3,50 euros lo hace muy competitivo. No sustituye a un buen kebab artesanal, pero para una comida rápida en casa, cumple de sobra.

En definitiva, si alguna vez has salido de trabajar sin ganas de cocinar o has llegado tarde del gimnasio muerto de hambre, este plato puede ser tu salvación. Y lo mejor es que no necesitas nada más: solo un microondas o una airfryer y muchas ganas de disfrutarlo. Mercadona ha vuelto a dar en el clavo con un producto simple, sabroso y muy bien pensado.