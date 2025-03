MEGA: ¡Make Europa Great Again!

«Algunos hombres cambian de partido por el bien de sus principios; otros cambian de principios por el bien de sus partidos». Winston Churchill

Deseo hablarles hoy sobre la tragedia de Europa. Este noble continente que abarca las regiones más privilegiadas y cultivadas de la tierra, que disfruta de un clima templado y uniforme, que es la cuna de todas las razas originarias del mundo. Es la cuna de la fe y la ética cristiana. Es el origen de casi todas las culturas, artes, filosofía y ciencias, tanto de los tiempos modernos como de los antiguos. Si Europa se uniera compartiendo su herencia común, la felicidad, prosperidad y gloria de la que gozarían sus 750 millones de habitantes no tendrían límites.

Churchill imaginó una Europa unida y fuerte, donde sus ciudadanos se sintieran protagonistas para construir entre todos un Estado Europeo que a través de la economía y de los acuerdos privados creara la paz por delante de la voracidad estatista de control y poder que llevó a la autodestrucción de Europa en la primera mitad del siglo XX. ¡Qué frágil es la memoria! Europa necesitó reconstruirse desde 0 y hacer un gran reset con una población necesitada y obligada a trabajar muy duro para poder construir el sueño de la libertad y de la paz ante la guerra hace no mucho…

Pero como siempre digo, los tiempos fáciles crean hombres débiles y nuestra era ha involucionado de manera cruel; en algún punto de nuestra historia. La caída del muro de Berlín pareció deconstruir una etapa oscura y finiquitar para siempre las consecuencias de la segunda guerra mundial, dejando claro tras el hundimiento de la Unión Soviética que el Marxismo había sido derrotado para siempre por la libertad.

Pero el estatismo siempre tiene una baza ganadora, la democracia no es perfecta y la atribución del Poder y sus recursos son una trampa mortal. Siempre, siempre, mires por donde mires el estatismo está buscando y anhelando el poder a toda costa y su voracidad no tiene fin, crece a pasos agigantados y es cruel como un villano sin futuro ni pasado. Su propósito fiscal es incesante e imparable, Gobierno tras gobierno, las décadas se capitalizan en su ímpetu fiscal, como un tsunami arrasador que jamás deja de medrar.

Cada era sirve como pretexto para subir los impuestos, el IVA del 16 al 21%, los tramos del IRPF, las cuotas de los autónomos, los impuestos de sucesiones, las multas y así siempre in crescendo. Esta continuada involución conlleva a la creación de miseria, estancando las facilidades que necesitan los acuerdos privados para crear riqueza a través de la inversión, bajo absurdas regulaciones y una carga fiscal que impide que aquellos que tienen el ingenio en sus genes innoven. ¡Ay niño Estado! Pero si tu no inviertes y eres caprichoso, maleducado e insolente, derrochador y no quieres estudiar. ¿Qué vamos a hacer contigo?

La Europa que tenemos

¿Esta es la Europa que soñó mi querido Churchill? ¡Desde luego que no! Pero tampoco es la Europa que yo quiero. ¿Y qué Europa es la que quiero? Pues la Europa del sentido común. Una Europa que no estanque a sus ciudadanos haciendo uso de la propaganda made in Goebbels para polarizar. Una Europa ágil que sirva a sus ciudadanos y que no trate de justificar sus cargos y sus privilegios, con una burocracia que parece no tener fin. Un Estado simplificado o inexistente que se preste a garantizar la libertad, la vida y la propiedad privada.

Pero claro, ¿cómo dejar de lado el dantesco episodio vivido en el despacho oval? El epicentro mediático del mundo se convirtió en un sainete digno del mejor comediante. Algo lógico si tenemos en consideración quienes dirigieron tan indigno momento. Ante tan complejo e incómodo debate, podemos sacar algunas cosas en claro. Estar en favor del fin de la guerra a lo Trump, no te posiciona necesariamente en pro de Putin. Estar en contra de Zelensky no te posiciona en favor de Putin.

Y entender en su justa medida algunos de los argumentos de Zelensky no te posiciona en contra de Trump. ¡Que quede clara una cosa! El enfado de Vance en el despacho Oval tiene que ver con el compromiso fuera de cámaras de Zelensky sobre firmar el acuerdo, algo que no sucedió.

Trump lo dejó muy claro, el mejor agente civilizador son los acuerdos privados y si Trump firma un acuerdo de explotación de las tierras raras con Rusia y Ucrania, meter su capital privado sin duda será más disuasorio que cualquier ojiva nuclear, sirviendo para la reconstrucción de Ucrania y creando beneficios para las tres partes.

Pero los 60 minutos de reunión explicaron a un Trump primero conciliador y segundo a una versión dura del gran negociador que es. Si a las buenas no aceptas el deal, entonces haré uso de mis cartas. O aceptas el primer paso hacia la paz o no cuentes con Estados Unidos. Y así se emplazan a una segunda reunión en la que solo vale un desenlace, ¡el alto al fuego! ¿El coste de la espantada de Zelensky? Más. ¿Lo principal? Siguen muriendo personas inocentes.

Entiendo la postura de un gobernante en defensa de un pueblo agredido. Pero también comprendo a Trump. Primero el alto al fuego, cuando se dejen de matar, tal vez sea más fácil avanzar hacia un acuerdo firme y justo. Pero de cualquier otra forma, el riesgo hacia la IIIWW es cada vez más inminente. ¿Esta es la Europa que soñó Churchill? Reflexionen si les apetece… Esa Europa que los nuevos burócratas intoxicados defienden sin ser votados, gastando degeneradamente nuestro dinero de forma mecánica sin cesar, no es la que yo quiero.

Nuestro debate ya no se concentra en el aburrido y retrógrado debate de izquierda o derecha, el nuevo debate, mí debate se construye en estatismo o no estatismo, es así de simple. El estatismo ha llevado a que algunos poderes mediáticos traten de adoctrinar a los ciudadanos con un mensaje muy peligroso acerca de demonizar a todo aquel que piensa distinto. Casualmente un mensaje defendido por aquel que se sabe privilegiado y es que allá donde hay un mensaje en defensa del estatismo, ¡suele existir un sobre!

Y ahora parece que si defiendes el ahorro, la inversión, el trabajo duro, la familia, la migración regulada, los puestos de trabajo cualificado, el fin de la guerra o bien criticas al gobierno, eres un NAZI, y ya no te digo si como yo te autodenominas orgullosamente libertaria… Os invito a pasar un día a mi lado.

Me gustaría dejar algo muy claro, el Partido Nacionalsocialista fue derrotado hace ya 80 años por la libertad, por el flanco oeste y por el marxismo por el flanco este. Es el estatismo el que ha resucitado el nazismo a través de sus propias armas, ¡la propaganda! lo que es una enorme responsabilidad de todos aquellos que se les presupone modernos y progresistas, y en realidad son unos retrógradas y unos hipócritas.

Este es el nivel señores, hemos pasado a una política corrupta que se toma la campaña electoral como un proceso de captación y venta de votos, con el único fin de perpetuarse en el poder para poder cumplir con su gran incentivo, mantener sus privilegios y exprimir los recursos de la propiedad privada hasta agonizar.

Y es que el sistema socialdemócrata ha colapsado y ya no da más de sí. Prueba de ello la tenemos en una Europa al borde del cataclismo absoluto, la polarización, colapsando sus sistemas sociales, asfixiando fiscalmente a sus ciudadanos y a las puertas de una nueva guerra con consecuencias devastadoras. ¿En serio los ciudadanos queremos esto?; ¿O es consecuencia de un estatismo irresponsable que nos desconecta como nunca de la realidad social que nos rodea por culpa de unos gobernantes ineptos a más no poder?

Por eso os digo hoy que ¡levantemos Europa! Que entre todos hagamos un gran reset para evitar la polarización y la crispación provocada por todos aquellos que han hecho de ello un negocio. Que entendamos que pensar diferente es constructivo y que el sentido común jamás es un defecto y siempre una virtud. Un encaje que nos haga libres, que premie el esfuerzo de manera meritocrática y que no deje de verdad a nadie atrás.

Que sepa premiar a todos los que intentamos hacer Europa grande, unidos desde un propósito único común que va más allá de si entendemos el mundo desde un prisma progresista o conservador, sino que pensemos que todos somos habitantes de la misma región y que el estatismo es el auténtico mal que debemos vencer, puesto que como dijo Churchill si Europa se uniera, compartiendo su herencia común, la felicidad, prosperidad y la gloria de la que gozarán 750 millones de habitantes no tendría límites y eso pasa por exigir a quienes ostentan el Poder, que el verdadero Poder resida en el pueblo y que su función sea exclusivamente servir en defensa de la libertad, la propiedad privada y la vida, solo así haremos Europa que NO la Unión Europea, grande otra vez. Yo me dispongo a trabajar por Europa, ¿y tú?

Gisela Turazzini, Blackbird Bank Founder CEO.