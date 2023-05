Las marcas chinas de coches se apuntan a la patronal del automóvil y asustan a las europeas

El desembarco de los fabricantes de coches chinos ya no es novedad en España. Hace tan sólo unos meses, BYD, aterrizó en el mercado automovilístico español con el objetivo de seguir su plan de expansión en Europa. La marca de eléctricos, que lucha por quitar el liderazgo a Tesla, no ha querido perder el tiempo y ya forma parte de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Una adhesión que preocupa al sector en bloque, ya que refleja el interés por este mercado y, sobre todo, la necesidad de los made in China de convencer que las unidades que tienen a la venta son tan seguras como las europeas o las norteamericanas.

Anfac ha recibido en las últimas semanas dos nuevas incorporaciones de marcas chinas. Tres días después de anunciarse la llegada de BYD a la patronal de los fabricantes automovilísticos en España se conoció que la china DFSK también se sumaba.

«La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones continúa aumentando su porfolio de marcas. Si la semana pasada se producía el anuncio de la incorporación de BYD, DFSK también se confirma como nuevo miembro de la asociación, adhesión que fue aprobada por la Junta Directiva el pasado 18 de abril», explican desde Anfac.

Otras marcas chinas de coches

Además, puntualizan que «con la incorporación de DFSK son ya 57 las marcas integrantes de la asociación, reforzando la figura de la patronal como portavoz único de los intereses de las marcas fabricantes y comercializadas en España, así como de la industria de la automoción, tanto ante las administraciones, entidades e instituciones públicas y privadas como de la sociedad».

Julián Alfonso Alonso, presidente del Grupo Invicta y representante de DFSK en España, ha manifestado que «DFSK es una marca muy joven pero preparada para cubrir las demandas actuales y futuras de los consumidores. A los modelos que comercializamos se unirán pronto interesantes novedades y contar con el asesoramiento, apoyo, servicios y representación de Anfac nos será de gran ayuda para gestionar nuestro avance en el mercado español y aportar nuestro granito de arena en el desarrollo del sector de la automoción en nuestro país».

Dar seguridad al comprador

Por su parte, fuentes del sector, consultadas por este diario, aseguran que «la entrada de las marcas chinas en la patronal de los fabricantes de coches Anfac, con BYD y DFSK, y en la que ya estaban MG y King Long, es una señal que refleja la necesidad de aportar una mayor seguridad a los consumidores que tienen dudas a la hora de comprarse un coche ‘made in China’, así como una presión más para los europeos que ahora tendrán que compartir sillón con quien se lo quiere quitar».

«Además, la apuesta de estas marcas por los vehículos 100% eléctricos y la defensa de la patronal por la aceleración de la transición de la combustión al eléctrico ha sido otro de los motivos determinantes para adoptar este decisión», concluyen.