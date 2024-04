Bankinter ha enfriado este jueves las esperanzas de que los hipotecados disfruten de una importante bajada de sus cuotas en 2024. Su nueva consejera delegada, Gloria Ortiz, espera que este año el BCE reduzca los tipos de interés oficiales una o dos veces como mucho, lo que implicaría dejarlos en el 4% e impediría que el euríbor baje mucho más respecto a los niveles actuales.

«Las bajadas van a ser menos intensas y menos rápidas de lo que se esperaba. A finales del año pasado, las expectativas eran de cinco, seis o incluso siete rebajas de tipos en 2024, y situaban su nivel por debajo del 3% a fin de año. Eso no va a ocurrir», ha explicado Ortiz.

A su juicio, «ahora en Estados Unidos no los bajarán hasta después del verano, si es que los bajan. En Europa, aunque las probabilidades son de una bajada en junio o julio de 25 puntos básicos [0,25 puntos porcentuales], hay que tener valor para bajarlos antes que la Reserva Federal. Nosotros sí pensamos que habrá una tímida en junio por la situación económica de Alemania y la mejora de la inflación, pero en el año habrá una o dos como mucho».

Esta misma mañana, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha confirmado que, si no hay sorpresas, habrá una rebaja de tipos en junio, si bien no ha anticipado qué puede pasar después. «Si las cosas continúan como han estado evolucionando últimamente, en junio estaremos listos para reducir las restricciones de nuestra postura de política monetaria», ha asegurado.

Ante este cambio de las expectativas, el euríbor ha frenado la tendencia descendente que comenzó en octubre. De hecho, la media de marzo subió respecto a febrero hasta el 3,718% y encareció las hipotecas que se revisen este mes. La de abril ha bajado ligeramente hasta el 3,69% (hasta hoy).

Si los tipos de interés no bajan del 4% a fin de año, no cabe esperar grandes descensos del euríbor en los próximos meses: esta referencia anticipa los movimientos del BCE. Por tanto, aunque los hipotecados verán bajar algo las cuotas de los préstamos que se revisen a partir de ahora , puesto que el euríbor estaba más alto en 2023, lo harán en mucha menor medida de lo que se esperaban si se confirman las previsiones de Bankinter. Y, desde luego, no compensarán las fuertes subidas sufridas en 2022 y 2023.

A más largo plazo, Ortiz sí espera que los tipos sigan bajando de forma paulatina, siempre que la inflación vuelve al 2%, que es el objetivo de precios del BCE. En ese caso, cree que el nivel al que pueden caer los intereses sería el 2,5%, «unos niveles buenos, asumibles por empresas y hogares», a su juicio.

Caída de las nuevas hipotecas

Precisamente, los tipos de interés elevados son la principal causa de que la concesión de nuevas hipotecas por parte de Bankinter cayera un 20% en el primer trimestre de 2024 comparado con el mismo período del año pasado.

«Esta caída se ha debido a que muchos competidores han adelantado las bajadas de tipos y han rebajado sus ofertas de hipotecas a tipo fijo, mientras que nosotros las hemos mantenido. El tiempo nos ha dado la razón, porque la bajada de tipos no tiene pinta de que vaya a ser tan intensa ni tan rápida», ha insistido la consejera delegada.

Asimismo, las expectativas que había hasta ahora de un fuerte descenso del euríbor también ayudan a explicar esta caída de los préstamos: «Los anuncios de bajadas de tipos han hecho que compradores retrasen sus decisiones de compra. La demanda debería animarse cuando se confirmen esas rebajas», en su opinión.

Asimismo, Bankinter registró una fuerte caída del 45% de las amortizaciones anticipadas de hipotecas respecto al primer trimestre de 2023. Ortiz cree que este fenómeno -alentado por los altos tipos de interés- está tocando a su fin y que no se van a repetir los 1.800 millones que se amortizaron anticipadamente el año pasado.