Luis Garicano, el tapado de Feijóo para Economía

Como es habitual cuando se avecina un cambio de Gobierno, ya han empezado a aparecer quinielas sobre los posibles ministros que puede nombrar Alberto Núñez Feijóo si llega a la Moncloa. Y entre ellos, el más importante: el de Economía, que puede ser (o no, como diría Rajoy) vicepresidente económico. Algunos medios han llegado a plantear hasta 15 nombres.

En su descargo hay que decir que esto sólo lo sabe una persona: el propio Feijóo, que es completamente hermético además de gallego. Y que hay muchos interesados en filtrar su nombre para postularse. Además, es probable que ni siquiera lo tenga decidido, aunque en la famosísima entrevista en ‘El Hormiguero’ dijo que sí.

Según fuentes de reconocida solvencia -aunque tampoco están dentro de la cabeza del líder del PP-, un nombre del que nadie habla y que cuenta con muchas posibilidades es Luis Garicano, exprofesor de la London School of Economics y hasta el año pasado eurodiputado de Ciudadanos. Un hombre de reconocido prestigio nacional e internacional que encajaría perfectamente en el cargo y que, además, no va en las listas, con lo que tendría la vitola de independiente que tenía el propio Guindos. ¿La pega? Que es bastante más socialdemócrata que liberal, lo cual no es nada raro en el PP: recordemos a Cristóbal Montoro en Hacienda.

Vázquez y Báñez

Un pero a esta hipótesis: Feijóo dijo a Pablo Motos que su candidato para Economía era del PP. ¿Garicano lo es? No se sabe. Desde luego, ya no es de Ciudadanos y es patrono de la Fundación Reformismo 21, la que está elaborando el programa económico del partido. Así que podríamos aceptar como animal de compañía que es del PP.

Otro nombre que cuenta con posibilidades es Pablo Vázquez, presidente de la citada fundación. Fue presidente de Fedea, y antes de Ineo y Renfe, y es con quien ha consultado Feijoo los nombramientos de Antonio Cabrales en el Banco de España (tuvo que dimitir inmediatamente por apoyar a Clara Ponsatí) y de José Vicente de los Mozos en Indra. Pero precisamente por esta labor de consejero áulico, las fuentes citadas lo colocan más en la Oficina Económica de Moncloa que en el Ministerio.

También suena mucho Fátima Báñez, actualmente en la Fundación de la CEOE, pero esa opción parece mucho más lejana. Hay quien dice que le han ofrecido ser meramente secretaria de Estado, pero alguien que ha sido ministro no vuelve para ocupar un cargo inferior. Si entrara en el Gobierno, sería para ocupar la vicepresidencia económica. Eso o nada. Y ella sí tiene un perfil marcadamente liberal.

Tampoco se puede descartar otro destino para la madre de la reforma laboral de Rajoy: vicepresidenta política. Feijóo también dijo en el programa de marras que tendría una vicepresidenta mujer y en el partido creen que Báñez sería muy adecuada para la inevitable negociación con Vox que tendrá que mantener el PP durante toda la legislatura, tanto si los de Abascal entran en el Gobierno como si lo apoyan desde fuera.

Un último nombre que suena con fuerza es el de Paco Conde, número uno de la lista del PP por Lugo y mano derecha e Feijóo en la Xunta de Galicia, donde fue conselleiro de Industria y Economía. No obstante, dado su perfil más bajo que el de los nombres anteriores, en el partido le colocan más bien como ministro de Industria que de Economía.

Guindos y Cos, descartados

En las quinielas también aparecen personas que el propio Feijóo ha reconocido que le gustan, como Luis de Guindos y Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. Pero al primero le quedan tres años de mandato en el BCE y el segundo parece que no está por la labor. Lo suyo son los estudios y las propuestas, no la acción y bajar al barro del enfrentamiento parlamentario.

Bastantes menos probabilidades tienen otros candidatos que aparecen bastante en los medios. Por ejemplo, Marta Fernández Currás, que fue conselleira de Hacienda con Feijóo y secretaria de Estado de Presupuestos con Rajoy. Se acaba de jubilar en EY y está buscando acomodo. Pero no tiene fuste suficiente para la cartera de Economía, ni tampoco parece que vaya a ocupar la cartera de Hacienda, que se da por hecho que irá para el actual portavoz económico del partido: Juan Bravo. Y Feijóo tampoco puede llenar el Consejo de Ministros de sus antiguos colaboradores en Galicia. Su destino podría ser de nuevo una secretaría de Estado o la presidencia de la SEPI.

Por sonar, suena hasta Román Escolano el breve, el sustituto de Guindos cuando se fue al BCE y que no duró nada porque enseguida llegó la moción de censura de 2018. Por el contrario, nadie cuenta con los hermanos Nadal, a pesar de que ellos, según dicen, están locos por la música para volver al Gobierno. El problema es que el sector energético no los quiere ver ni en pintura -a excepción de Naturgy- después de la que liaron con las primas de las renovables y con la reforma del mercado eléctrico.

¿Quién se llevará el gato al agua? La solución, a partir del 24 de julio. Siempre que gane Feijóo, claro.