El consejero delegado del Grupo Renault, Luca de Meo, ha mostrado su preocupación por los niveles de ventas de coches 100% eléctricos en España, que se encuentra lejos de los números registrados por el resto de países europeos, como es el caso de Portugal o Francia, que cuentan con el doble de matriculaciones de nueva energía, en comparación con el mercado español.

Así lo ha explicado este martes Luca de Meo en su intervención en la cuarta edición del Foro de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), en la que ha señalado que «los niveles de ventas de coches eléctricos son muy preocupantes en España para nosotros, en un país en el que no hay mercado no es tan motivante y hay que asegurar que España pueda participar en la electrificación».

Ventas de eléctricos España

En concreto, el fabricante automovilístico francés cuenta con tres plantas en España, una en Valladolid, otra en Palencia y otra en Sevilla -dedicada a la economía circular-, y es la séptima marca más vendida, con cerca de 60.000 matriculaciones en 2023. De Meo ha puesto en valor el peso que tiene para Europa una industria como es la del automóvil, ya que representa el 8% del PIB europeo y cobija a 13 millones de puestos de trabajo en la Unión, es decir, un 7% de los trabajadores europeos.

El directivo ha hecho también énfasis en que hace falta en la Unión Europea una estrategia competitiva para hacer frente a las que China y Estados Unidos están implementando para hacer crecer su industria del automóvil mientras invierten en la electrificación. «Lo que está en juego es nuestra capacidad de innovar, de inventar modelos de negocios adaptados al nuevo mercado», ha dicho.

Por tanto, desde Renault ha lanzado propuestas para lograr que la industria de la automoción europea no se quede rezagada, al considerar que está en juego un «equilibrio geopolítico en términos de control de la cadena de valor».

«Durante décadas, el motor de combustión interna actuó como barrera de trampa para los europeos. Y ahora son los europeos los que se encuentran relativamente vulnerables, sobre todo frente a los chinos, ya que el mercado europeo no controlara más del 5% de la cadena de valor de la extracción y el refinado de materia primas del vehículo eléctrico de aquí a 2023», ha sostenido el consejero delegado del Grupo Renault.

El coche eléctrico para los ricos

Además, De Meo, ha afirmado que el coste de la transición al vehículo eléctrico la tiene que pagar el usuario «que tiene pasta», es decir, «los ricos». Un precio que se debe, en parte, a las exigencias de las normas europeas que exigen mayor seguridad y mayor eficiencia, con una media de ocho normativas al año de media hasta el año 2030.

«La transición al eléctrico, ahora la tiene que pagar la gente que tiene pasta, los ricos, porque estos coches estructuralmente cuestan más dinero», ha destacado el directivo.

No obstante, De Meo ha remarcado que «estos precios un día van a bajar, pero el 40% del coste de los coches eléctricos está en las baterías y una buena parte de las baterías son materias primas que no se encuentran en todos sitios. Entonces hay riesgo de especulaciones sobre todo eso, como ha sucedido con el litio, que ha multiplicado su precio por doce».

Foro Anfac

Wayne Griffiths, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), y Rebeca Torró, secretaria de Estado de Industria, han sido los encargados de la apertura institucional. Durante su intervención, Griffiths ha destacado el potencial de España en la fabricación de automóviles, resaltando su papel como segundo fabricante de Europa y octavo del mundo, tras superar a Brasil en 2023.

Griffiths he recordado el enorme esfuerzo que están haciendo las fábricas españolas en su transformación para producir vehículos electrificados y ha destacado que el año pasado fabricaron vehículos electrificados (el 13,2% del total en España), frente a los 17.000 fabricados en 2019. No obstante, el presidente de Anfac ha recalcado que «la nueva movilidad solo será sostenible si consideramos el vehículo cero emisiones como parte de la solución, y no como el problema».