Locura en Lidl con la rebaja de su aire acondicionado más potente

Estamos en plena ola de calor y con temperaturas que rozan e incluso superan los 40 grados en gran parte del país, se hace obligado buscar todas las opciones para poder estar algo más frescos. En casa podemos recurrir al uso de ventiladores y también como no, al del aire acondicionado pero en caso de que no tengas este no debes preocuparte ya que hemos encontrado para ti una solución que seguro te va a interesar. Se trata del aire acondicionado portátil de Lidl que tiene ahora una rebaja especial y por ello ya ha provocado la locura entre sus clientes.

El aire portátil que desata la locura en Lidl

Siendo estos los días más calurosos del verano de 2022 (por el momento), parece que la gente está cada vez más convencida de la compra de aparatos de aire acondicionado que son portátiles, dado que no requieren instalación, son más económicos y los podemos colocar en la estancia que queramos de nuestra casa.

Entre los muchos modelos disponibles en el mercado, parece que en los últimos días se impone uno en especial, que tenéis rebajado en más de 100 euros en los supermercados de Lidl.

Un aire acondicionado que comienza a agotarse en muchas de las tiendas de Lidl y que no es otro que el modelo de Comfee con una potencia de 960 W. Un modelo que recibe el nombre de Mobile 7000 y que para un uso sencillo, cuenta con una pantalla LED. Su precio en Lidl suele estar en torno a los 330 euros, pero dado que estamos ahora en rebajas, lo podéis comprar por 199 euros, de modo que se ha desatado la locura entre los clientes de estos supermercados que desean hacerse con él antes de se acaben las unidades.

El Mobile 700 de Comfee, es un aire acondicionado apropiado para poder refrescar habitaciones de hasta 25 m² de manera que será capaz de enfriar cualquier estancia donde lo coloques. Además tiene una capacidad de deshumidificación: 43 L / 24h. Tiene 1750 frigorías.

Las medidas de este moderno aparato son 35,5 x 34,5 x 70,3 cm. (L x A x F), de manera que no te ocupará mucho espacio y además incluye mando a distancia de modo que podrás encenderlo y apagarlo (así como subir y bajar la temperatura) sin necesidad de levantarte de la cama o del sofá. Su peso es de 22 kilos.

Tiene dos años de garantía y seguro que se va a convertir en el aparato que más utilices este verano así que ¡no lo dejes escapar!.