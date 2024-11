Locura en Leroy Merlin con su mini casa de 24m cuadrados tirada de precio

En los últimos años, la problemática con respecto a la poca oferta de vivienda disponible, con precios disparados, ha llevado a que muchos consideren las casas prefabricadas como una buena opción. Un tipo de construcción más económica en la que poder vivir y que podemos encontrar también ahora en Leroy Merlin, con una mini casa que aunque pensada para colocar en espacios como un jardín a modo de caseta, lo cierto es que muchos piensan en ella como una alternativa a la hora de destinarla para vivir o para tener un pequeño espacio vacacional.

La famosa tienda de bricolaje ha lanzado varios modelos de casas prefabricadas entre las que destaca esta mini casa que ahora os mostramos y que cuenta con un tamaño de 24 metros cuadrados. Este tipo de construcción no sólo es una solución funcional, sino que también aporta estilo y comodidad a cualquier espacio exterior. La caseta Eco Lodge de Leroy Merlin se convierte en una opción ideal para quienes buscan ampliar su hogar sin recurrir a una construcción permanente a pesar de que como decimos, muchos piensan en esta caseta como una vivienda. Se trata de una mini casa de Leroy Merlin que muchos no quieren dejar escapar teniendo en cuenta la calidad en sus materiales, pero también su precio que supera los 11.000 euros, pero que puede ser una solución mucho más económica a otras casas prefabricadas en el mercado.

La mini casa de Leroy Merlin que está arrasando

Esta mini casa de Leroy Merlin ofrece un diseño moderno y acogedor, combinando funcionalidad y estética. La estructura de pino escandinavo asegura durabilidad y resistencia a diferentes climas, lo que permite su uso durante todo el año. Con unas medidas de 4,97 x 2,49 x 4,97 m y un precio de 11 693.00 €, esta caseta ha captado la atención de muchos clientes de Leroy Merlin. Su precio competitivo y la calidad de los materiales hacen de este producto una opción excelente para quienes buscan una solución de espacio adicional en su jardín.

La caseta de madera Eco Lodge no sólo es una caseta convencional; su diseño y especificaciones técnicas permiten convertirla en cualquier tipo de estancia, desde un despacho de trabajo hasta una sala de entretenimiento o incluso un trastero elegante. Sus características técnicas hacen de esta mini casa un producto funcional y adaptable, ideal para satisfacer las necesidades de un hogar moderno.

Características de la caseta Eco Lodge de Leroy Merlin

La mini casa Eco Lodge de Leroy Merlin está fabricada con madera maciza de pino escandinavo, un material conocido por su resistencia y capacidad de aislamiento. Esto la convierte en una opción perfecta para quienes desean mantener una temperatura agradable en el interior sin importar la estación del año. Esta construcción cuenta con 21 m² de superficie útil y 24,7 m² de superficie total, proporcionando un espacio amplio para diversas actividades.

Además, la caseta está equipada con dos ventanas oscilobatientes de doble cristal y puertas con doble cerradura, que no aportan seguridad y también eficiencia energética. Gracias a su aislamiento térmico de lana de vidrio de 60 mm de espesor en paredes y techo, esta caseta mantiene una temperatura interior estable, ideal tanto para los fríos inviernos como para los cálidos veranos. La cubierta plana de la caseta incluye un sistema de aislamiento EPDM, que ofrece protección ante la lluvia, y una barrera de vapor en el techo y en los muros interiores, lo que la convierte en una opción duradera y de fácil mantenimiento.

Espacios y posibilidades de uso

La versatilidad de la caseta Eco Lodge permite darle múltiples usos. Por ejemplo, puede transformarse en una zona de trabajo aislada, ideal para el teletrabajo o para quienes necesitan un ambiente tranquilo y sin distracciones. También es perfecta como sala de juegos para los más pequeños, donde puedan tener su propio espacio de recreación, o incluso como estudio de arte o manualidades para los más creativos. Esta caseta ofrece una atmósfera acogedora y privada en el jardín, adaptándose a las necesidades de cada hogar.

Otro uso interesante para esta mini casa es la posibilidad de convertirla en un espacio de relajación o zona de yoga. Sus amplias ventanas permiten una entrada de luz natural que invita a la tranquilidad y el descanso, convirtiéndola en el lugar perfecto para desconectar y disfrutar de momentos de paz en medio de la naturaleza.

No ha sido diseñada como vivienda, a pesar de que como decimos muchos la ven como una casa prefabricada en la que perfectamente se podría vivir. Sin embargo, no cuenta más que con una única estancia que distribuir a modo de dormitorio, despacho o incluso un pequeño salón-comedor pero no tiene baño ni cocina.

Instalación y requisitos adicionales

La caseta Eco Lodge se entrega con un kit de montaje fácil de instalar, aunque es importante revisar las instrucciones del proveedor y seguirlas al detalle para asegurar una correcta instalación. La base de hormigón necesaria para su montaje debe tener unas dimensiones de 480 x 480 cm, lo que proporciona una base sólida y estable para la estructura. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el suelo no está incluido en el paquete, por lo que se recomienda adquirirlo por separado si se desea un acabado completo en el interior.

Otro aspecto a destacar es que, aunque el montaje puede realizarse sin ayuda profesional, es aconsejable contar con al menos dos personas para facilitar el proceso. La estructura tiene un peso neto de 2000 kg, lo cual garantiza una construcción sólida y resistente, pero también implica ciertas precauciones durante la instalación.

¿Por qué elegir la caseta Eco Lodge?

La caseta Eco Lodge de Leroy Merlin destaca no solo por su diseño atractivo, sino también por la calidad de sus materiales y su excelente relación calidad-precio. La certificación PEFC asegura que la madera utilizada proviene de bosques gestionados de forma sostenible, lo que la convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente. Además, su garantía de 3 años proporciona una tranquilidad adicional a los compradores, asegurando la durabilidad de esta construcción.

Esta mini casa de 24 metros cuadrados se ha convertido en una solución popular para quienes buscan aprovechar al máximo su jardín sin realizar una gran inversión en construcciones. Su versatilidad, diseño moderno y características de aislamiento hacen de ella una opción ideal para añadir un espacio adicional en casa, adaptándose tanto a necesidades personales como profesionales.

En conclusión, la caseta Eco Lodge de Leroy Merlin es una apuesta segura para quienes desean un espacio adicional en el jardín con todas las comodidades de una construcción de alta calidad.